TSV-Handballer gewinnen gegen Bad Buchau

Die Laichinger Handballer haben zum Saisonauftakt den SV Bad Buchau in der Jahnhalle empfangen. Nachdem die Laichinger aufgrund einer Umstrukturierung wieder in der B-Klasse spielen, war man auf die Spielstärke des Gastes gespannt.

Dieser kam auch besser ins Spiel als die Leinenweber und lag nach sieben Minuten 4:1 in Führung. Erst danach formierte sich die Laichinger Abwehr besser und im Angriff konnte der groß gewachsene Keeper der Gäste überwunden werden. So konnte in der 15. Minute erstmals zum 5:5 ausgeglichen werden. Bis zur Halbzeit änderte sich an der Laichinger Spielweise wenig, wodurch eine 11:8-Pausenführung heraus gespielt werden konnte.

In der zweiten Halbzeit ließen die Laichinger bis zur 45. Minute nur drei Gegentreffer zu, erzielten gleichzeitig durch Spielzüge weitere Treffer, wodurch sie mit 17:11 in Führung lagen. Auch danach gab sich die Abwehr keine Blöße und der Vorsprung wurde bis zum Endstand von 24:15 weiter ausgebaut.

Für den TSV Laichingen spielten: V. Herrann (Tor), C. Ströhle (2), R. Schiele (5/1), T. Rauschmaier, A. Lang (4), V. Gargavanis (1), C. Kayhan (6/4), M. Roch (1), M. Dürner (2) und J. Schwenk (3)