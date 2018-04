TSV-Fahrer mit vier ersten Plätzen dabei

In Hausach im Schwarzwald hat am Wochenende der erste Lauf zu Bundesnachwuchssichtung im MTB stattgefunden. Bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen konnten die Zuschauer Mountainbiker aus ganz Deutschland anfeuern.

Bei der männlichen Jugend U15 waren an diesem Wochenende 75 Nachwuchssportler am Start. Der erste Wettkampf am Samstag war ein anspruchsvoller Downhill. Es galt, den Downhill zwei Mal zu durchfahren, beide Zeiten werden zusammengezählt. Fabian Buck hatte zwei fehlerfreie Läufe auf der Downhillstrecke (Platz 17, Endzeit: 2:37:710 min). Sein Teamkollege Jonathan Frasch stürzte beim 1. Lauf. Sein zweiter Lauf war dann sehr gut, so dass er noch einen sehr guten 22.Platz in der Gesamtzeit von 2:40:680min erreichte. Beide Jungs sind der junge Jahrgang bei der U 15.

Bei der weiblichen Jugend U15 waren 25 Teilnehmerinnen am Start. Antonia Weeger gelang ein nahezu perfekter erster Downhill-Durchgang mit 1:15:20 min. Diese Zeit konnte sich sehen lassen: Kein anderes Mädchen des U15 und U17 Jahrgangs konnte diese Zeit unterbieten. Beim zweiten Durchgang hatte sie auch einen Sturz zu verkraften, sicherte sich trotzdem Platz eins mit der Endzeit 2:41:68 min. Das nächste Rennen waren die U17 Mädchen. Kaya Pfau, die in dieser Saison für das Stevens Schubert Racing Team fährt, konnte dem Druck als amtierende Deutsche Meisterin 2017 standhalten. Sie fuhr sehr kontrolliert aber schnell. Sie lieferte in beiden Downhillläufen Bestzeit. So belegte sie mit einer Endzeit von 2:31:870min Platz 1.

Schwere Anstiege, steile Abfahrten

Am Sonntag fand das Cross-Country-Rennen statt. Der Kurs verlief weitgehend auf anspruchsvollen Singletrails mitten durch den Wald mit zwei schweren Anstiegen und herausfordernden steilen Abfahrten ohne Erholpassagen. Da war hohe Konzentration gefordert. Für alle Laichinger war es das erste Rennen in der Saison und so mussten sie erst mal in den Rennrhythmus finden. Jonathan Frasch war vom Start weg wieder im Rennmodul. Vom 22 Startplatz fuhr er in ersten Runden unter die ersten zwölf Sportler nach vorne. In der dritten Runde lag er sogar kurzfristig auf Platz sechs, um dann in der vierten und letzten Runde seinem Anfangstempo Tribut zollen zu müssen. Am Ende sprang ein super zehnter Platz unter 75 Startern heraus. Seine Endzeit betrug 46:31 min.

Sein Vereinskamerad Fabian Buck muss erst noch in den Rennrythmus finden. Er viel in der ersten Runde vom 17. Startplatz auf Platz 35 zurück um sich dann wieder Schritt für Schritt weiter nach vorne zu kämpfen. Am Ende stand Platz 25 mit Endzeit 50:19 min für ihn zu Buche. Für beide Laichinger U15 Jungs war es das erste Rennen über 45min Renndauer, fuhren sie im letzten Jahr noch eine Altersklasse tiefer mit Renndauern um 20min.

Wie die U15-Jungs mussten die U17-Mädchen beim Cross-Country-Rennen vier harte Runden absolvieren. Hier ging Kaya Pfau (Stevens Schubert Racing Team) als Siegerin des Downhills aus der ersten Startreihe in das Rennen. Es ist der jüngere Jahrgang in der U17 Altersklasse. Sie hatte Respekt vor der langen Renndistanz über 50 Minuten und vor ihren älteren Konkurrentinnen. Sie kontrollierte das Rennen über die ersten Runden von der Spitze und zog nach Rennhälfte ihren Konkurrentinnen davon. Mit einer Siegerzeit von 48:16 min fuhr sie ihren zweiten Sieg am Wochenende ein. Als jüngerer Jahrgang ein so hochklassig besetztes Rennen zu gewinnen, war nicht zu erwarten.

„Frauenpower aus Laichingen“

Das Rennen der U15-Mädchen ging über drei Runden. Auch hier setzte sich die Laichingerin Antonia Weeger sofort an die Spitze. Sie fuhr fehlerfreie Runden und baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus und siegte mit einer Zeit von 35:29 min. Unter den Augen des Jugend-Bundestrainer Thomas Freienstein zeigten Antonia Weeger und Kaya Pfau, welche Frauenpower aus Laichingen kommt und welche gute Jugendarbeit im TSV Laichingen betrieben wird.

In Hausach fand am Samstag zudem der erste Lauf zum Schwarzwälder Pactimo Kids-Cup statt. Charlotte Weeger konnte im Slalom Platz fünf belegen und im anschließenden Rennen Platz sieben. Für ihr erstes Jahr U13 ist sie mit ihrem Ergebnis sehr zufrieden.