TSV Blaubeuren will Saison bestätigen

Nur wenige Wochen ist es her, dass die letzten Spiele im Fußballbezirk Donau-Iller inklusive der Relegationsspiele absolviert wurden. Dementsprechend kurz war die Pause für die Fußballer aus der Region, die seit Anfang Juli mitten in der Vorbereitung für die Fußballsaison 2018/2019 stehen. So auch der TSV Blaubeuren, der nach der verpatzten Relegation zur Bezirksliga in diesem Jahr wieder große Ziele hat. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich bei den Fußballern vom Blautopf umgehört, wie der derzeitige Leistungsstand aussieht.

Auch wenn der TSV Blaubeuren in der vergangenen Runde das Tor zur Fußball-Bezirksliga nicht aufstoßen konnte, blickt Trainer Fabian Flinspach keinesfalls mit schlechtem Gefühl zurück. „Wir haben eine tolle Saison gespielt. Pokalturniere gewonnen, sind im Viertelfinale des Bezirkspokals gelandet und Vizemeister geworden. Gerde deshalb blicken wir positiv auf die neue Runde. Alle geben schon richtig Gas“, sagt Flinspach.

Seit drei Wochen schon steckt der TSV Blaubeuren mitten in der Vorbereitung und das mit teilweise neuen Gesichtern. Mit Alexander Mayer (TSV Berghülen), Chris Klamser (FC Blautal), Fabian Talmont (FV Olympia Laupheim), Mario Wenzel (SC Heroldstatt), Felix Scheitmair (A-Jugend Berghülen/Suppingen/Seißen) und Jorge Da Silva (Leos de Ulm) kann der TSV Blaubeuren gleich sechs Neuzugänge für die kommende Runde präsentieren. Als Neuzugang zählt Flinspach auch Mario Sopic (Munderkingen), der erst in den letzten Wochen der vergangenen Saison für den TSV Blaubeuren aufgelaufen war.

Aber auch Abgänge

Noritz Ziegler (TSV Blaustein) und Mike Loser (SV Pappelau/Beiningen) stehen dem TSV in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung. „Insgesamt wollen wir uns nicht nur quantitativ, sondern Qualitativ in den Bereichen Abwehr, Sturm und auf der Sechserposition verstärken. Das ist uns gelungen“, sagt Flinspach, der Stolz ist, dass der Rest der Mannschaft der vergangenen Saison geblieben ist. „Viele Spieler wurden auch finanziell von anderen Teams umworben und sind dennoch geblieben. Das freut uns sehr, da es es bei uns kein Geld gibt“, betont Flinspach. Verzichten muss Flinspach vorerst auf Leon Madsack, Stefan Erthle, Niklas Burger (alle Kreuzbandriss) und Janno Jäger (Meniskus). „Aber auch hier sieht es so aus, als könnten sie zur Ende der Vorrunden zum Team dazustoßen, dann wird der Konkurrenzkampf noch größer“, sagt er.

Mächtig Gas gibt der TSV Blaubeuren ohnehin. Nach den Testspiel gegen den A-Ligisten aus Hayingen (5:0) und gegen den Bezirksligisten SG Altheim (4:4) steht noch das Testspiel gegen das Team aus Rottenacker (Bezirksliga) sowie die Pokalturniere um den Schmiechtal-Cup und den Blautopfpokal an. „Wir haben klare Ziele, auf die wir in den Testspielen hinarbeiten. Wir wollen in jedem Fall mehr als 85 Tore wie in der vergangenen Saison erzielen und weniger als 35 kassieren. Da muss noch einiges besser werden. Vor allem an Stabilität hat es uns in einigen Spielen gefehlt“, sagt Flinspach.

Durch den größeren Kader und die höhere Anzahl an Offensivespielern will Flinspach mit unterschiedlichen System aufspielen. „Das wichtigste ist hierbei aber, dass die Abschlussqualität besser wird. Aber wir sind auf einem guten Weg.“ Der TSV Blaubeuren will seine vergangene Saison bestätigen, sprich auf einem Relegationsplatz landen. „Wir wollen wieder ganz oben mitmischen. Aber ich denke, dass die Liga noch ausgeglichener und stärker geworden ist“, sagt Flinspach: „Bermaringen, Bernstadt und Westerheim haben sich immens verstärkt. Deshalb werden in der kommenden Saison fünf bis sechs Teams ganz oben mitmischen. Auch wenn es verdammt schwer werden wird, sind wir optimistisch, dass wir wieder ganz oben dabei sind.“