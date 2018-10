TSV Blaubeuren verpasst Sieg und Dreier

Der TSV Blaubeuren fällt in der Fußball-Kreisliga A Alb weiter ab . Das Team verlor das Spitzenspiel am Samstag in Bermaringen unglücklich mit 1:2. Der SV Westerheim und der SC Heroldstatt ließen sich am Wochenende jedoch nicht beirren und feierten zwei Pflichtsiege. Die SGM Machtolsheim/Merklingen steht derzeit vor schweren Zeiten und verlor beim TSV Seißen eindeutig mit 1:5.

TSV Bermaringen - TSV Blaubeuren 2:1 (0:1). Blaubeuren machte lange Zeit vieles richtig, ließ aber vor der Pause wieder einmal eine Menge an Chancen ungenutzt. Das 0:1 durch Josef Gauss per Foulelfmeter war zwar verdient, aber zu wenig (30.). Die erste Warnung überstand der Gast noch, als Bermaringen in der 41. Minute einen Foulelfmeter vergab. In der zweiten Hälfte war Blaubeuren nun das meist nur verteidigende Team, das das Pech auf seiner Seite hatte. Ein abgefälschter Schuss von Alexander Peter führte zum 1:1 (56.). Bermaringen hatte nun ganz klar Hochwasser bekommen und kam erneut durch Peter zum glücklichen 2:1-Siegtreffer (86.). Res.: 2:1.

SC Heroldstatt - FV Asch/Sonderbuch 5:2 (3:0). Heroldstatt bestimmte die Richtung und sprühte vor Spielwitz. In bestechender Form war wieder Dennis Schmid, der mit seinem nächsten Doppelpack (15./17.) auf 2:0 stellte. Das 3:0 durch Amadou Minteh (34.) unterstrich die Heroldstatter Übermacht. Daran änderte auch das 3:1 durch Heiko Weber nichts (40.), da ein Eigentor für den den alten Abstand sorgte (54.). In der Schlussphase trafen für Asch noch Lukas Schmid (68.) und Kai Hirschle für den SCH (86.). Reserven: 0:1.

TSV Seißen - SGM Machtolsheim 5:1 (1:1). Halbzeit eins verlief mit den Treffern von Seißens Mark Frischling und SGM-Spieler Benjamin Lever noch recht ausgeglichen, ehe sich der Gast nach dem Wechsel entschloss, offensiver zu agieren. Dies öffnete Tür und Angel für die Hausherren, die so gut wie jeden Konter im SGM-Gehäuse unterbrachten. Tim Kast (47./58.), erneut Frischling (75.) und Boris Mack (85.) trafen zum viel zu hohen Heimsieg. Reserven: 1:1.

TSV Albeck - SV Westerheim 1:3 (0:3). Eigentlich hatte sich der SVW in den vergangenen Wochen vorgenommen, mit zwei Halbzeiten zu glänzen, am Sonntag reichten ihm in Albeck schon 45 Minuten, um alles klar zu machen. Stephan Sonnentag (2.), Lukas Fähndrich (16.) und Ejub Klincevic (19.) sorgten mit ihren Treffern, dass Albeck sich keine großen Hoffnungen auf einen Punktgewinn machen konnte. Westerheim verpasste in der Folge ein noch deutlicheres Ergebnis, das 1:3 durch Mustafa Sangül (63.) war deshalb mehr als Ergebniskosmetik. Reserven: 1:10.

TSV Altheim/Alb - TSV Bernstadt 0:2 (0:0). 0:1 Samuel Jost (56.), 0:2 Fatih Kilic (74.). Reserven: 4:0.

SF Rammingen - SV Scharenstetten 4:2 (4:1). 1:0 Philipp Klaiber (9.), 2:0 Frank Buck (14.), 2:1 Thomas Mack (30.), 3:1 Jochen Schlund (34.), 4:1 Marcel Steck (37.), 4:2 Tim Koch (79.). Reserven: 1:1.

SV Oberelchingen - SV Hörvelsingen 1:0 (1:0). 1:0 Philipp Mannes (10.). Reserven: 3:0.