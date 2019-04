TSV Blaubeuren hofft auf Wiedergutmachung

Nach dem langersehnten ersten Sieg im Jahr 2019 geht es für die SGM Machtolsheim/Merklingen am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Alb zum Spitzenreiter TSV Bermaringen, gegen den eine Überraschung natürlich das Ziel ist. Der SV Westerheim will beim TSV Seißen seine Option auf Rang eins halten. Der TSV Blaubeuren fährt nach Albeck, der SC Heroldstatt empfängt Hörvelsingen.

Es war vielleicht die Befreiung in der Fußball-Kreisliga A Alb im Jahr 2019. Mit einem 4:0-Erfolg beim SV Oberelchingen kam die SGM Machtolsheim/Merklingen zum ersten Dreier seit langem. „Endlich haben wir etwas Glück gehabt. Ob der Sieg erst spät zustande kam, ist egal. Für den Kopf war es sehr wichtig“, sagt Pressewart Jochen Kraiß. Dass es am Sonntag nun zum Tabellenersten aus Bermaringen geht und sich hier wieder der Spieß umdrehen kann, wird hingenommen. „Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Spiel. Aber wir haben nichts zu verlieren“, sagt Kraiß.

Tuchfühlung auf ersten Rang

Der SV Westerheim hat nach seinem Sieg gegen den TSV Blaubeuren weiterhin Tuchfühlung auf den ersten Rang und hofft nun natürlich auch auf Schützenhilfe von der SGM. „Der Derbysieg war immens wichtig und verdient“, sagt Abteilungsleiter Jochen Doll. „Wir wollen weiterhin nur auf uns schauen. Die Konstellation ist weiter so, dass wir am letzten Spieltag auf Bermaringen treffen. Bis dahin wollen wir uns alle Chancen offenhalten“, sagt Doll. Am Sonntag trifft der SVW auswärts auf den TSV Seißen.

Für den TSV Blaubeuren war nach dem Sieg gegen den SC Heroldstatt natürlich der erste Aufschwung wieder dahin, auch wenn die knappe Niederlage gegen Westerheim natürlich keine beschämende Leistung darstellte. Dafür geht es jetzt fast schon zum Lieblingsgegner des TSV, wenn er beim TSV Albeck antritt: So konnte der TSV die letzten sechs Spiele gegen das Albecker Kellerkind gewinnen. Mit einem Sieg dürfte das Thema Tabellenkeller für den TSV zudem endlich ad acta gelegt sein.

Zufrieden war man beim SC Heroldstatt auch mit einem Punkt, den es am vergangenen Wochenende gegen den FC Neenstetten gab. „Neenstetten hat uns alles abverlangt. Und bei den Ausfällen, die wir derzeit haben, sind wir zufrieden“, sagt Abteilungsleiter Bernhard Schiele. „Wir werden auch weiterhin mit einer jungen Truppe auflaufen und in dieser Saison unseren Umbruch weiter gestalten“, erklärt Schiele. Am Sonntag ist der SV Hörvelsingen zu Gast.