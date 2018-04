TSV Berghülen will gegen den SCH nachlegen

In der Fußball-Kreisliga A Alb stemmt sich der TSV Berghülen weiterhin gegen den drohenden Abstieg. Nach dem Sieg gegen Westerstetten wollen die Berghüler nun auch den SC Heroldstatt in die Knie zwingen (Anpfiff am Sonntag 15 Uhr). Die SGM Machtolsheim/Merklingen I fährt mit vollem Selbstvertrauen zum Spitzenreiter nach Dornstadt. Der SV Westerheim ist bei den Sportfreunden aus Rammingen zu Gast. Der TSV Blaubeuren ist am Sonntag spielfrei.

„Es gibt vier Teams in dieser Liga, denen wir das Wasser vielleicht nicht reichen können. Aber im Spiel gegen Hörvelsingen war es eher eine leichte Aufgabe. Auch weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und dies, obwohl vier Stammspieler gefehlt haben“, sagt Michael Morlock, Trainer der SGM Machtolsheim/Merklingen I nach dem 5:0-Sieg. „Manchmal wird man aber aus dieser Liga nicht schlau, wenn man die Ergebnisse sieht. Es ist eben eine Kampfliga“, fügt Morlock hinzu, der mit seiner Truppe am Sonntag zum Spitzenreiter nach Dornstadt fährt. „Dornstadt ist die individuell stärkste Mannschaft und dazu noch sehr routiniert. Wir haben nur eine Chance, wenn wir über uns hinauswachsen“, sagt Morlock.

Endlich wieder etwas in der Spur ist der SV Westerheim nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen den SC Heroldstatt am Donnerstagabend. „Es war wieder ein hartes Stück Arbeit, der Gegner hat uns viel abverlangt“, sagte Abteilungsleiter Jochen Doll nach dem Spiel. „Wichtig waren aber die drei Punkte und dass wir wieder zu null gespielt haben“, fügt Doll hinzu. Am Sonntag hat der SVW die Chance, den Abstand auf den zweiten Rang auf einen Punkt schmelzen zu lassen. Dazu braucht er aber einen Dreier bei den Sportfreunden aus Rammingen. Dies wird sicherlich keine leichte Aufgabe für den SVW.

Nach vier Unentschieden und einem Sieg ist der TSV Berghülen unglaublicherweise immer noch Tabellenletzter in der Fußball-Kreisliga A Alb. „Deshalb war der Sieg gegen Westerstetten immens wichtig. Die anderen Teams im Keller punkten auch fleißig, deswegen sind unsere Unentschieden zwar wichtige Punkte, aber im Abstiegskampf manchmal zu wenig“, sagt Berghülens Pressewart Timo Nübling. Am Sonntag wollen die Berghüler nun im dritten Derby innerhalb zweier Wochen Stärke zeigen, wenn der SC Heroldstatt zu Gast ist. Die Heroldstatter kassierten mit dem 0:1 gegen den SV Westerheim die vierte Niederlage in den vergangenen Spielen und müssen so langsam um ihren einstelligen Tabellenrang bangen. In der ersten Halbzeit zeigten die SCH-Kicker am Donnerstag in Westerheim eine ordentliche Leistung und waren dem SVW ein ebenbürtiger Gegner. Mit vielen Fans war der SCH bei der Partie in Westerheim vertreten.