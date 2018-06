TSV Berghülen verabschiedet sich

Mehr Spannung und Dramatik im Kampf um den zweiten Rang in der Fußball-Kreisliga A Alb hat es wohl noch nie gegeben: Nach zwei Siegen am Sonntag gehen der SV Westerheim (4:1 gegen den SV Oberelchingen) und der TSV Blaubeuren (5:0 gegen Westerstetten) mit dem identischen Torverhältnis und mit 62 Punkten in den letzten Spieltag. Nun auch rechnerisch abgestiegen ist dagegen der TSV Berghülen, der im letzten Heimspiel gegen den TSV Seißen eine 1:3-Niederlage kassierte. In die Relegation zur Kreisliga B geht der TSV Albeck.

Die Situation um den zweiten Tabellenrang brachte am Sonntagabend auch den Bezirksvorsitzenden Manfred Merkle etwas ins Grübeln, sollte die Tordifferenz der beiden Teams auch nach dem letzten Spieltag weiter gleich bleiben. „Das hat es, soweit ich mich erinnern kann, noch nie gegeben. Der direkte Vergleich würde ebenfalls nichts bringen“, sagt Merkle. Da beide Teams sich sowohl im Hin- als auch im Rückspiel mit einem 2:2 trennten, würde laut den Statuten des Württembergischen Fußballverbandes der SV Westerheim derzeit die Nase vorne haben, da er mehr Auswärtstore aufweisen kann als der TSV Blaubeuren.

SV Westerheim - SV Oberelchingen 4:1 (2:1). Westerheim war über die gesamte Spielzeit dominant, der SVO nur durch Konter gefährlich. Insgesamt ließ der SVW aber zu viele Chancen liegen, ein höherer Sieg wäre durchaus möglich gewesen. Oberelchingen hatte in der 42. Minute eine dicke Chance, die durch Ufschlag zum 1:1 führte. Ansonsten war Stephan Sonnentag in Spiellaune, der die Treffer zum 1:0, 3:1 und 4:1 markierte (23./47./60.). Andreas Jotz besorgte das 2:1. Res.: 0:1.

TSV Westerstetten - TSV Blaubeuren 0:5 (0:1). Das Spiel ging von Beginn an nur in Richtung Westerstetter Gehäuse. Das 0:1 durch einen Handelfmeter von Erdem Aksoy (29.) war deshalb längst überfällig. Nach der Pause schraubte der Gast dann sein Torekonto in die Höhe. Aksoy (47./HE), Philipp Kannemann (56.) und Giovanni Baumann (83./86) erhöhten auf 5:0 für den Gast. Reserven: 0:0.

SC Heroldstatt - SF Dornstadt 0:4 (0:2). Heroldstatt hielt 35 Minuten prächtig mit und vergab in den Anfangsminuten die Führung. Dornstadt spielte seine Cleverness dann aus. Marcan und Taner Celik stellten noch vor der Pause auf 0:2. Ein Pfostenschuss von Julian Schiele (49.) hätte die Partie nochmals spannend machen können, doch dann schlug erneut Dornstadt zu. Frey (66.) und Volkan Celik (83.) erhöhten. Reserven: 1:5.

SGM Machtolsheim/Merklingen I - TSV Altheim/Alb 3:3 (3:0). Die SGM brachte sich am Ende selbst um die Lorbeeren der ersten Hälfte. Ein Eigentor (18.) und die Treffer von Stefan Haile (25.) und Stefan Bohnacker (32.) sorgten für einen beruhigenden 3:0-Halbzeitstand. Die Illusion, dass Altheim nun genug haben würde, stellte sich aber nicht ein. Spätestens mit dem 3:1 durch Staiger hatte Altheim Morgenluft gewittert (60.). Die SGM verlor nun jegliche Ordnung und kassierte durch Bierbaum (75.) und Mahnkopf (90.) noch zwei weitere Treffer.

TSV Berghülen - TSV Seißen 1:3 (1:3). Bereits nach 18 Minuten war die Berghüler Niederlage und der damit auch rechnerische Abstieg besiegelt. Tobias Rösch (1.), Frischling (13.) und Scheuer (18.) stellten auf 0:3. Berghülen kam durch Daniel Dick (23.) aber danach zum 1:3 und stemmte sich mit Kräften gegen die Niederlage. Im Abschluss fehlte aber über die gesamte Spielzeit die Präzision bei den Hausherren, sodass die Anfangsminuten die entscheidenden in der Partie blieben. Res.: 2:2.

SF Rammingen - FV Asch/Sonderbuch 1:2 (1:2). 0:1 Ott (34.), 1:1 Klaiber (37.), 1:2 Ott (45.).

TSV Bermaringen - SV Hörvelsingen 6:1 (2:0). 1:0, 2:0 Klassen (15./23.), 3:0 C. Peter (46.), 3:1 Planer (51.), 4:1, 5:1 A. Peter (74./75.), 6:1 Hiller (77.).

TSV Albeck - TSV Bernstadt 2:4 (0:1). 0:1 Wohnhaas (6.), 1:1 Richter (47.), 2:1 Sarigül (57.), 2:2 Eckle (80.), 2:3 Dirr (88.), 2:4 Joost (90.). R.: 3:2.