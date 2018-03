TSV Berghülen trennt sich von Trainer Allgöwer

Die Nachricht der Woche kommt aus dem Lager des TSV Berghülen: Mit sofortiger Wirkung haben sich der TSV und der bisherige Trainer Stephan Allgöwer im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Für Allgöwer übernimmt ab Sonntag das Berghüler Urgestein Siegfried Mayer den Posten des Trainers. Ansonsten war in der Fußball-Kreisliga A Alb die Hoffnung da, endlich einen kompletten Spieltag am Sonntag austragen zu können.

Doch bereits im Vorfeld wurde das Spitzenspiel zwischen dem SV Westerheim und dem TSV Blaubeuren in der Fußball-Kreisliga A Alb abgesagt. Erst kurzfristig kann deshalb entschieden werden, ob die anderen Partien wie das Derby zwischen der SGM Machtolsheim/Merklingen I und dem TSV Berghülen stattfinden können. Anpfiff wäre am Sonntag um 15 Uhr.

Unbedingt antreten will die SGM Machtolsheim/Merklingen I, wenn es am Sonntag zum Derby gegen den TSV Berghülen kommt. „Wir bereiten und so vor, wie wenn gespielt werden kann. Die Verantwortlichen tun alles dafür, dass das Spiel stattfinden kann. Alles andere wäre aufgrund des Terminplans auch nicht mehr zumutbar“, sagt SGM-Coach Michael Morlock, der am Sonntag personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Deshalb bin ich sehr gut gestimmt, dass wir die Party positiv für uns gestalten können. Wir wollen dabei an das 2:2 gegen den TSV Blaubeuren anknüpfen, gegen den wir uns den Punkt redlich verdient haben“, fügt Morlock hinzu.

Mehr Bewegung kam in die Reihen des abstiegsgefährdeten TSV Berghülen, der sich unter der Woche von Trainer Stephan Allgöwer getrennt hat. „Unter der Hoffnung, dass neue Besen gut kehren haben, wir uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Das was jetzt weiterhin nur zählt ist, dass die Mannschaft den Klassenerhalt schafft“, sagt Allgöwer gefasst, der aber gleichzeitig einen Appell an das Team richtet. „Das Glück war nicht immer auf unserer Seite, aber die Spieler müssen sich nun neu beweisen. Es gibt keine Ausreden mehr“, sagt Allgöwer. „Ich bin mir aber sicher, dass die Mannschaft die Qualität hat, den Klassenerhalt zu schaffen. Mit Siegfried Mayer hat das Team nun einen neuen Impuls von einem erfahrenen Trainer. Ich wünsche dem Team alles Gute“, sagt Allgöwer, der sich vorerst aus dem aktiven Fußballgeschäft zurückziehen wird. Siegfriede Mayer war jahrelang Spieler beim TSV Berghülen und wird nun den TSV wieder als Interimstrainer in jedem Fall bis zum Saisonende betreuen.

Ein Heimspiel steht am Sonntag auch für den SC Heroldstatt an, der den TSV Seißen empfängt. „Wir wollen und müssen spielen am Sonntag. Es sieht ganz gut aus“, sagt Heroldstatts Trainer Igor Cakan vor dem Heimspiel gegen den TSV Seißen. Die letzte Niederlage gegen den SV Hörvelsingen ist dabei gleichzeitig schon fast abgehakt. „Wenn wir unseren gesicherten Platz halten können, sind die Ergebnisse zweitrangig. Wichtig ist die Entwicklung des Teams“, sagt Cakan. „Wir hatten gegen Hörvelsingen geschätzte 25 zu drei Torschüsse. Wenn man da den Ball nicht über die Linie bekommt, dann verliert man schon mal eine Partie“, sagt Cakan. Gegen den Tabellenzwölften aus Seißen soll dennoch ein Dreier eingefahren werden.