TSV Berghülen kommt nicht mehr auf die Beine

Der TSV Berghülen hat eine blühend weiße Weste der Teams aus der Region am Wochenende versaut: Mit 1:5 ging er beim SV Amstetten unter und stürzt damit in Richtung unteres Tabellendrittel. Der TSV Laichingen (3:0 gegen Lehr) und die SGM Nellingen/Aufhausen (5:2 gegen Göttingen) gewannen ihre Heimspiele souverän. Auch der SV Suppingen startete mit einem 2:0-Erfolg gegen Stubersheim erfolgreich in den ersten Rückrundenspieltag.

TSV Laichingen - SC Lehr 3:0 (0:0). Die Kicker aus Lehr leisteten zumindest eine Halbzeit großen Widerstand, sodass die TSV-Offensive nie richtig in Schwung kam. Nach dem Wechsel ließen die Laichinger aber immer wieder starke Einzelaktionen folgen, die der Gast nicht mehr verteidigen konnte. Hakan Babaoglu (59./77.) und Granit Nikqi (66.) stellten verdient auf 3:0 und die Partie war damit entschieden. Reserven: 3:0.

SGM Nellingen/Aufhausen - SV Göttingen 5:2 (5:2). Nach 45 Minuten hätten alle Zuschauer eigentlich nach Hause gehen können, da in der zweiten Halbzeit nichts mehr Schmackhaftes auf dem Rasen geboten wurde. Die SGM führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 5:2, war aber anhand von einigen Aussetzern mit dem Ergebnis nicht hundertprozentig zufrieden. Dennoch reichte es durch die Treffer von Björn Preiß (1.) und Nico Böttinger (28./44.) sowie zwei Eigentoren (18./21.) zum lockern Heimerfolg. Für Göttingen hatten Marcel Celik (42.) und Robin Guter (45.) verkürzen können.

SV Amstetten - TSV Berghülen 5:1 (1:0). Nach dem 0:4 in Laichingen schien es 45 Minuten lange so, als hätte Berghülen aus den letzten Ergebnissen gelernt und war in Amstetten eine Halbzeit lang mindestens gleichwertig. Als Amstettens Tobias Frei in der Nachspielzeit der ersten Hälfte jedoch erfolgreich war, war dies zu viel für die Berghüler Psyche. Immer mehr verlor der Gast an Boden und konnte die schnellen Angriffe der Gastgeber nicht mehr verteidigen. Sainey Ceesay (69./78.), erneut Frei (80.) und Deniz Dogan (90.) schossen einen viel zu hohen Heimsieg heraus. Für den TSV traf Manuel Scheck (84.) zum zwischenzeitlichen 4:1. Reserven: 0:4.

SV Suppingen - SSC Stubersheim 2:0 (1:0). Halbzeit eins hätte für den SV Suppingen nicht effektiver verlaufen können. Stubersheim hatte ein deutliches Chancenplus, während dem SVS eine Aktion zur Führung reichte. Ein Freistoß von Oliver Stucke wurde dabei von Stubersheims Tobias Steinbach unhaltbar zum 1:0 abgefälscht (25.). Nach der schmeichelhaften Halbzeitführung kamen die Suppinger Fußballer deutlich besser auf den Rasen zurück, als Alexander Erz bereits nach 51 Minuten zum 2:0 traf. Stubersheim hatte daraufhin nur noch einen Aluminiumtreffer zu vermelden (52.), sodass das 2:0 am Ende nicht mehr in Gefahr geriet. Und dies obwohl Mathias Autenrieth in der 68. Minute auf SVS-Seite noch Gelb-Rot sah. Reserven: 0:2.

SV Weidenstetten - FC Langenau 3:5 (1:1). 1:0 Patrick Ridder (8.), 1:1, 1:2 Kushtrim Kadriu (19./52.), 1.3 Daniel Wanner (58.), 1:4 Ivelin Ivanov (65.), 2:4 Julias Frei (68.), 2:5 Lorenzo Stabile (80.). Reserven: 2:0.

TSV Beimerstetten - SV Pappelau/Beiningen 1:3 (1:2). 1:0 Safwan Sabaleman (4.), 1:1 Eigentor (31.), 1:2 Christian Bellinger (31.), 1:3 Simon Junginger (67.).

TSV Herrlingen - SV Ballendorf 1:0 (1:0). 1:0 Phillip Traa (14.). Reserven: 0:8.