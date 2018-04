TSV Berghülen geht im Derby unter

Nach einigen erfolgreichen Wochen hat sich der TSV Berghülen in der Fußball-Kreisliga A Alb am Wochenende wieder wie ein Absteiger präsentiert. Mit sage und schreibe 0:5 ging er gegen den SC Heroldstatt unter. Wesentlich erfolgreicher lief es für den SV Westerheim, der mit einem 3:1-Sieg in Rammingen bis auf einen Zähler an Rang zwei herangekommen ist. Die SGM Machtolsheim/Merklingen I musste sich der SF Dornstadt geschlagen geben.

TSV Berghülen - SC Heroldstatt 0:5 (0:3). Nahezu kampflos präsentierte sich der TSV in vielen Situationen und agierte nach Wochen der Konstanz wieder viel zu fahrlässig in der Hintermannschaft. Der SCH musste deshalb kaum etwas tun, außer die Berghüler unter Druck zu setzen. Dennis Schmid (7./45.) und Alexander Seiffert (29.) sorgten für den Estrich des Auswärtssieges. Nach dem Wechsel ging es munter Richtung Berghüler Gehäuse weiter. Kai Hirschle (64.) und Lamin Jammeh (66.) erhöhten auf 0:5. Reserven: 1:2.

SF Dornstadt - SGM Machtolsheim/Merklingen I 4:2 (3:1). In der munteren Partie steckte die SGM nie zurück, musste aber der individuellen Dornstadter Stärke den Vortritt lassen. Nach dem ersten Doppelpack von Noherr (24./26.) war auch Taner Celik (43./56.) zwei Mal nicht zu stoppen. Für die SGM trafen Hakan Babaoglu (30.) und Stefan Bohnacker (88.).

SF Rammingen - SV Westerheim 1:3 (0:1). Die zuletzt heimstarken Ramminger mussten relativ schnell der Westerheimer Konsequenz und Robustheit klein beigeben. Das 0:1 durch Tobias Bohnacker (34.) war verdient, aber noch zu wenig für die SVWler, die nach diesem Sieg wieder etwas Relegationsluft schnuppern können. Nach dem Wechsel hatte es der Gast dann etwas eiliger. Stephan Sonnentag (54.) und Lukas Fähndrich (61.) machten den Sack zu. Der Anschluss durch Angerer (64.) brachte den SVW nicht mehr in Gefahr. Reserven: 1:3.

TSV Bermaringen - TSV Albeck 1:1 (1:0). 1:0 Abraham (5.), 1:1 Kayikci (63.). Reserven: 7:0.

FV Asch/Sonderbuch - SV Hörvelsingen 1:1 (0:1). 0:1 Kandeh (43.), 1:1 Weber (65.).

TSV Seißen - TSV Altheim/Alb 2:0 (0:0). 1:0 Denzer (71.), 2:0 Kast (83.). Reserven: 0:0.

TSV Westerstetten - SV Oberelchingen 2:2 (1:0). 1:0 Mayr (18.), 1:1 Neß (63.), 2:1 Mayr (69.), 2:2 Ufschlag (90.). Reserven: 5:1.