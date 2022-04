Trotz Corona-Stillstand beschert das Jahr dem Frohsinn Gutes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder des Gesangverein Frohsinn konnten sich trotz der wenig befriedigenden Probensituation während des vergangenen Jahres bei der jährlichen Hauptversammlung freuen: Die Aktivitäten der Mitglieder, wie ein Hähnchen- und ein Adventsverkauf, haben für die anstehende Jubiläumsfeier notwendiges Geld in die Vereinskasse gespült. Mit Hilfe einer Förderung aus dem Corona-Sonderprogramm des Landes für Vereine konnte sich der Frohsinn einen Raumluftfilter mit CO-2-Warngerät sowie Ton- und Lichttechnik und ein E-Piano anschaffen. Die 10 000 Euro Förderung waren dafür zweckgebunden und mussten bis März auf Heller und Pfennig ausgegeben sein. Doch mit der neuen Technik spart sich der Frohsinn bei künftigen Konzerten die Kosten für die immer exorbitant teure Medientechnik.

Die Vorsitzende Elke Tuchnowski lobte den Zusammenhalt im Vorstand: „Ich danke den vielen Heinzelmännchen, die immer im Hintergrund agierten.“ Denn Trotz Corona-Stillstands bei den Proben war die Vorstandschaft viel beschäftigt. So musste etwa neben dem Förderantrag und dem raschen Einkauf der Medientechnik der Probenbeginn und das neue Hygienekonzept dazu sowie eine groß angelegte Werbeaktion für Gastsänger zum Jubiläumsauftritt – die sehr erfolgreich war – organisiert werden. Dass der Gesangverein Frohsinn im abgelaufenen Sängerjahr seinen 150. Geburtstag feiern wollte, ist freilich in den Corona-Wellen untergegangen. Doch das Kultusministerium des Landes hat daran gedacht: Im September durfte die Vereinsspitze die Conradin-Kreutzer-Tafel als besondere Ehrung für Amateurmusik in Neresheim entgegennehmen.

Für seine Arbeit wurde der ganze Vorstand von der Mitgliederversammlung unisono entlastet. Bis auf die Schriftführerin stellten sich alle Amtsinhaber wieder zur Wahl, sie wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neue Schriftführerin ist Michaela Fasolin. Den Berichten war zu entnehmen, dass mittlerweile 26 Choristen aktiv im Gemischten Chor Frohsinn singen, aCHORd besteht aus 13 Frauen und im Kinderchor „Frohsinnhüpfer“ haben sich wieder 26 Kinder in zwei Altersgruppen eingefunden. Obendrein halten dem Verein 61 fördernde und neun Ehrenmitglieder die Stange. Nun steht das Jubelfest, das auf den 9. Juli verlegt worden ist, ganz im Fokus der drei Chöre und der Vorstandschaft. In Chorbeiträgen, Spielszenen und einem Interview soll die Vereinsgeschichte unterhaltsam aufgerollt werden.