Trennt sich die Spreu vom Weizen?

In der Fußball-Kreisliga B Alb steht in ein Doppelspieltag vor der Tür. Doppelt ran müssen dabei der SV Suppingen, der TSV Laichingen und der SV Feldstetten, die am Freitag (18.15 Uhr) und am Sonntag (15 Uhr) an den Ball treten dürfen. Der TSV Berghülen ist am Sonntag spielfrei und hofft, zumindest am Freitag beim SSC Stubersheim die maximale Punkteausbeute mitnehmen zu können.

Sich erstmal ausruhen kann die SGM Nellingen/Aufhausen. Während sie am Freitag regulär spielfrei ist, wurde ihre Partie vom Sonntag gegen den SV Weidenstetten auf Freitag, 7. September, verschoben.

Volle Manneskraft braucht dagegen der TSV Laichingen. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden gegen die starken Teams aus Langenau und Herrlingen steht der TSV noch im Soll und kann sich am Wochenende mit zwei machbaren Aufgaben vorerst eine Spitzenplatzierung sicher. Am Freitag hat er den SV Göttingen zu Gast, der mit 2:11 Toren und nur einem Zähler mehr oder weniger in Richtung Tabellenkeller gereicht werden kann. Der Gegner am Sonntag hat ebenfalls noch nichts Besseres zu bieten: Zu Gast ist der TSV dann beim SV Pappelau/Beiningen, der seine beiden Auftaktspiele als Verlierer beenden musste.

Verzerrte Tabelle

Mit dem 5:0-Erfolg gegen den SV Feldstetten hat der TSV Berghülen erstmals Siegesluft in der Fußball-Kreisliga B Alb geschnuppert. Am Freitag muss der TSV beim SSC Stubersheim antreten, der aber wohl deutlich mehr Gegenwehr leisten wird, als der SVF am vergangenen Sonntag. Aber selbst, wenn die Berghüler die Partie als Gewinner beenden, wird das Tabellenbild für sie weiterhin verzerrt bleiben. Manche Teams werden nach dem kommenden Wochenende bereits fünf Spiele absolviert haben, die Berghüler selbst erst drei Begegnungen.

Suppingen und der SV Feldstetten sind die einzigen Teams der Laichinger Alb, die die Suche nach den ersten Punkten in dieser Saison noch nicht beendet haben. Die Feldstetter bewegen sich mit 1:9-Toren noch nicht in die Richtung, die man sich im Feldstetter Lager gewünscht hat. Damit dies sich bessert, muss sich einiges ändern, vor allem im Defensivbereich. Am Freitag empfängt der SVF zuerst den SC Lehr, ehe am Sonntag das sehr schwere Auswärtsspiel beim SV Ballendorf ansteht.

Auch der SV Suppingen hatte bei seinen ersten beiden Niederlagen immer wieder Mühe, vor allem in der Hintermannschaft seine Ordnung zu finden. Er musste auch deshalb seine beiden Auswärtsspiele deutlich abgeben. Eigentlich sollte es jetzt beim anstehenden Heimspiel in die richtige Richtung gehen, doch der Gegner lässt keine große Vorfreude aufkommen. Am Freitag ist der SV Ballendorf zu Gast in Suppingen, ehe es am Sonntag zum nächsten Geheimfavoriten auf den Aufstieg geht – nach Langenau.