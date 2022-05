Trauercafé bietet geschützten Raum

Der Ortskrankenpflegeverein Laichingen und die Hospizgruppe Blaubeuren-Laichingen laden am Donnerstag, 12. Mai von 10 bis 11.30 Uhr wieder zur Gesprächsgruppe für Trauernde in die Räume des OKV, Uhlandstraße 11 in Laichingen ein. Im Trauercafé sind Menschen aus Laichingen und Umgebung willkommen, die Abschied von einem vertrauten Menschen nehmen mussten. Die Gruppe will Zeit und einen geschützten Raum bieten, den schmerzlichen Weg der Trauer ein Stück gemeinsam zu gehen. Für die Teilnahme am Trauercafe gelten die 3G Regeln. Ansprechpartnerin für das nächste Treffen sind Heike Steißlinger, Telefon 07333 / 94 77 21 und Elsbeth Frank, Telefon 07333 / 41 14.