Traditionsweberei soll zu Wohnanlage werden

Wo jahrzehntelang Webstühle ratterten, sollen bald Menschen wohnen. Der Besitzer der Firma Pichler will die Fabrik zu einer Wohnanlage umbauen. Für die Firma erhalten bleiben soll der Verwaltungstrakt. Nun muss der Laichinger Bauausschuss zustimmen. Die Sitzung hat es auch wegen zwei anderen Projekten in sich.

Im Namen, den das neue Areal tragen soll, schwingt Größe mit: „Pichler-Park“ hat Pichler-Inhaber und Geschäftsführer Thomas Wagner sein Projekt getauft. Groß ist in der Tat der Schritt, den Wagner damit vollziehen will. Aus einer ehemaligen Laichinger Traditionsweberei soll eine Wohnanlage werden. Ein Schritt, der sich allerdings schon vor längerer Zeit angedeutet hat. Schon jetzt wird in der Fabrik nicht mehr produziert, die Webstühle wurden vor dreieinhalb Jahren abmontiert und verkauft.

Thema im Bauausschuss

Am Mittwoch, 19. Dezember, (18.30 Uhr) beschäftigt sich der Laichinger Bauausschuss mit dem Umbau der Pichler-Fabrik. Die Verwaltung schlägt dem Gremium vor, dem Antrag – eine Bauvoranfrage – zuzustimmen.

Kurz skizziert Wagner in der Beratungsunterlage seine Pläne. So sollen „bezahlbare“ Wohn-, aber auch Gewerbeflächen entstehen. Denn auch „nicht störendes“ Gewerbe soll auf dem Areal erlaubt sein. Dazu soll die Fabrik erweitert und umgebaut werden. Auch neue Bauwerke sollen entstehen, auch eine Tiefgarage ist geplant. Hier will Wagner wissen, ob die vorgesehene Zufahrt von der Pichlerstraße in die Tiefgarage ausreichend ist. Elf Punkte werden in der Beratungsunterlage aufgeführt, zu denen der Bauausschuss Stellung beziehen soll.

Viel Grün

Positiv dürfte die Ankündigung ankommen, „gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ wahren zu wollen. Außerdem sieht der Plan viel Grün sowie eine einseitige Baumallee vor. Nicht betroffen von der Neugestaltung soll der Pichler-Verwaltungstrakt sein. Die Firma, die schon länger im Ausland fertigen lässt, soll es weiter geben.

Neu entstehen soll in Laichingen, wie schon berichtet, ein Hotel, und zwar im neuen Gewerbegebiet an der Wilhelm-Maybach-Straße. Auch hier lautet der Beschlussvorschlag der Verwaltung, zuzustimmen. Es soll auf vier Geschossen 96 Zimmer sowie drei Konferenzräume beherbergen. Die Maße: 722 auf 53 und 14 Meter. Die absolute Höhe soll 24 Meter betragen. Das Hotel soll ein Flachdach erhalten sowie 54 Stellplätze für Autos. Hinter dem Projekt steht die HHB GmbH mit Sitz in Laichingen von Eckhard Hübner.

Kritisch sieht die Verwaltung eine Bauvoranfrage, die ebenfalls in der Sitzung behandelt werden soll. Ein Bauherr will eine neue Veranstaltungsstätte errichten sowie eine bestehende Halle umbauen, wie das Hotel im Gewerbegebiet Ost. Entstehen soll eine Veranstaltungsstätte für „internationale Tanz- und Musikveranstaltungen“. Doch die Verwaltung schlägt vor, nicht zuzustimmen. Sie beruft sich dabei auf ein Urteil des VG München. Diese besage, dass solche Vergnügungsstätten mit Platz für mindestens 500 Personen und einer Größe von 650 Quadratmetern in Industriegebieten unzulässig seien.