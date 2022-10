Traditionelle Schleppjagd in Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 2. Oktober hatten der Reit- und Fahrverein Laichingen und der Schleppjagdverein von Bayern zur traditionellen Schleppjagd auf der Schwäbischen Alb eingeladen. Seit mehr als 50 Jahren ist der Ritt hinter den Hunden Tradition in Laichingen. Bei gutem Wetter trafen sich mehr als 20 ReiterInnen zum Stelldichein am Reitplatz an der Tiefenhöhle. Der Jagdherr Dr. Gregor Nietgen und der Präsident des SvB Toni Wiedemann konnten die Gäste bei Sonnenschein begrüßen. Musikalisch begleitet von dem Klang der Jadghörner von der Rally Württemberg ging die Jagd Richtung Heidehof. Mit Rücksicht auf die Landwirtschaft wurden die Schleppen auf Wiesenwegen geritten. Viele feste Jagdhindernisse luden Pferde und ReiterInnen zum Springen ein. Die Zuschauer konnten die gut trainierten Pferde und Hunde bewundern und sich an dem harmonischen Miteinander von Hunden, Pferden und ReiterInnen erfreuen. Beim Halali auf dem Reitplatz mit prasselndem Feuer bekamen die Hunde ihren wohlverdienten Pansen und die Reiter ihren Bruch und Jagdknopf.

Beim anschließenden gemütlichem Beisammensein im neu renovierten Reiterstüble konnten die ReiterInnen ihre Jagderlebnisse austauschen.