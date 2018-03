Träume aus Glas und Stein in der Volksbank

Wer ein Haus bauen will, der braucht Geld. Und wer noch keine Idee hat, wie sein Eigenheim eigentlich einmal aussehen soll, auch der ist jetzt richtig in der Laichinger Zentrale der Volksbank Laichinger Alb. Noch knapp zwei Wochen gibt dort eine Ausstellung Inspiration en Masse und einen Überblick über das kreative Schaffen von Architekten aus dem Alb-Donau-Kreis, Ulm und Neu-Ulm. Auch die Laichinger Architekten Ott präsentieren sich in der Wanderausstellung.

Es ist kein klassisches „Best of“, das noch bis zum 8. März zu den Öffnungszeiten der Bank im Erdgeschoss und im ersten Stock der Volksbank in der in Bahnhofstraße in Laichingen zu sehen ist. Denn hinter den gezeigten Arbeiten (die meisten wurden auch umgesetzt) steckt keine Jury, die eine Auswahl getroffen hätte. Mitmachen konnte letztlich jedes Architekturbüro aus der Kammergruppe Alb-Donau-Kreis der Architektenkammer Baden Württemberg. Doch es sind natürlich Hingucker, die die einzelnen Architekten eingereicht haben – 18 haben sich dieses Mal beteiligt. Und darunter auch die Gebrüder Ott aus Laichingen.

Die Ausstellung – offizieller Titel „Architektensalon 2017“ – will als Schaufenster fungieren, das die vielfältige Bandbreite architektonischen Schaffens in der Region zeigt. Auf den einzelnen Schautafeln sind Wohnhäuser genauso zu sehen wie ein neues Trockenmörtelwerk aus dem Ulmer Donautal oder der schon vor einiger Zeit sanierte Blaubeurer Bahnhof. Die Laichinger Architekten Ott sind mit einer ihrer Spezialitäten in der Ausstellung vertreten: einer Kindertagesstätte – mit der Kita Spatzennest Lonsee/Urspring genauer gesagt. Sie wurde Ende 2016 vollendet.

Skulpturen, Mode, Malerei

Volksbank-Vorstand Ralf Schiffbauer freut sich, dass sein Haus wieder Gastgeber ist der Architektur-Ausstellung, wie schon vor wenigen Jahren. „Entsprechend unserem Förderauftrag als genossenschaftliche Bank“, so Schiffbauer, der Erfahrung hat mit Ausstellungen. Die Volksbank – die mal Skulpturen, Mal Mode Mal Malerei ausstellt – dürfte diesbezüglich sogar der erste Anlaufpunkt sein für Künstler auf der Laichinger Alb; auch, weil sie die passenden Räumlichkeiten dazu hat. Aber das auch erst, seit der Neubau in der Bahnhofstraße steht. Auch dieser hat es schon geschafft in die Ausstellung „Architektensalon“. Entworfen von: den Gebrüdern Ott.