„Tora-Lernwochen“ in der Region

Wieder einmal haben Menschen, die sich für das Judentum interessieren, die Möglichkeit, einen Blick auf jüdisches Verständnis von biblischen Texten zu werfen: Wie in jedem dritten Jahr seit 40 Jahren bietet das evangelische Pfarramt für das Gespräch zwischen Christen und Juden der Württembergischen Landeskirche in verschiedenen Gemeinden Württembergs „Tora-Lernwochen“ an. Unter anderem in Ulm und Geislingen. Mit im Boot sind Pfarrer Michael Volkmann und die Arbeitsgemeinschaft „Wege zum Verständnis des Judentums“.

Bei den „Tora-Lernwochen“ erläutern jüdische neo-orthodoxe Lehrerinnen und Lehrer aus Israel an vier Abenden in einer Woche ihren Zuhörern in deutscher Sprache, wie sie in ihrer Tradition wichtige Texte der hebräischen Bibel verstehen. Für manche christliche Teilnehmer könne „diese Begegnung mit den Lehrern aus Israel“ und den – vielleicht altbekannten, aber nun neu gelesenen – Texten eine Bereicherung und einen Schritt weiter für die eigene Beschäftigung mit dem Judentum bedeuten.

In der Region finden solche eine Tora-Lernwochen in Ulm (vom 8. bis 11. Juli) und in Geislingen (vom 15. bis 18. Juli) statt.

Pfarrer Martin Tränkle, der die Tora-Lernwoche in Ulm mit dem Katholischen Erwachsenenbildungswerk organisiert, schreibt zu dem diesjährigen Thema „Juda und sein Stamm“: „Im Mittelpunkt steht die biblische Figur des Juda und sein Stamm.“ Juda ist der vierte Sohn des Stammvaters Jakob mit seiner ersten Frau Lea. Es gehe um seine „Führungsqualitäten“: Juda nämlich rettet die große Familie, die in Ägypten zum Volk Israel heranwächst. Es geht auch um „Könige aus seinem Stamm“: Aus dem Stammesgebiet geht das Königreich Juda hervor. Juda wird zum Stammvater der Könige David und Salomo sowie des Messias.

Referentin aus Haifa

Aus jüdischer Sicht erschließt eine Lehrerin aus Israel das Thema auf Deutsch. Die Referentin ist Schlomit Gur, Dozentin für Bibel an der Ausbildungsstätte für Lehrer in Haifa, Israel.

Ihre Art, die Tora – die jüdische heilige Schrift – zu erklären, steht in der reichen Tradition der jüdischen Schriftauslegung und der modernen Orthodoxie. Christen erfahren, welche Bedeutung die Tora für das Leben und den Glauben von Juden hat.

Eingeladen sind alle, die am christlich-jüdischen Gespräch interessiert sind – unabhängig von ihrer Glaubensrichtung. „Eine einmalige Form der Begegnung und des Verstehens der Bibel!“

In Ulm: im Gemeindehaus Heilig Geist am Kuhberg (Neukirchenweg 63), vom 8. bis 11. Juli jeweils von 19.30 bis 21.45 Uhr. Anmeldung bei der katholischen Erwachsenenbildung, 0731 / 9206020; Teilnahmebeitrag: 45 Euro für alle vier Abende (für die Teilnahme an einem Abend: 15 Euro).

In Geislingen findet die Tora-Lernwoche zum selben Thema im evangelischen Markus-Gemeindezentrum (Liebknechtstraße 79), vom 15. bis 18. Juli statt. Verantwortlich sind Günther Alius, Bildungsreferent, sowie Pfarrerin Helga Steible Elsässer. Referent ist Rabbiner Jaron Baruch Engelmayer, ein israelisch-schweizerischer Rabbiner, der mit seiner Frau und fünf Kindern in Galiläa lebt. Die Kosten betragen 40 Euro für vier Abende. Anmeldung bei der Evangelischen Erwachsenenbildung, 07331 / 30709730.