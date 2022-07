Töff-Club mit jungen Bikern auf Tour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Guten Anklang fand das Angebot vom Töff-Club speziell für junge Motorradfahrer zu einer gemeinsamen Tour über die Schwäbische Alb. Nach einer kurzen Einweisung und einigen Tipps zum „Fahren in der Gruppe“ konnte die Reise losgehen. In zwei Gruppen, begleitet von erfahrenen Guides, ging es bei herrlichem Sommerwetter Richtung Lautertal bis zum Schloss Mochental und danach über die Lutherischen Berge zurück nach Laichingen. Ein interessanter und erfolgreicher Tag, berichten die Guides sowie die jungen Teilnehmer, die sichtlich Spaß am Fahren in der Gruppe hatten. Mehr Bilder unter www.toeffclub.de.