TLA zum Sonnenkopf – Anmelden bis Freitag

Auch in diesem Jahr bietet die Turn- und Leichtathletikabteilung des TSV Laichingen (TLA) allen Skibegeisterten die Möglichkeit zum Skifahren. Am Samstag, 17. März, geht es wieder an den Sonnenkopf. Die Sonnenkopfbahnen bieten für jeden etwas. Hier finden sowohl Familien mit Kindern als auch Skifahrer jeder Könnensstufe geeignete Pisten.

An diesem Wochenende lautet das Motto am Sonnenkopf „Familienspaß im Schnee“. Die Turn- und Leichtathletikabteilung teilt mit: „Ein besonderes Wochenende für die ganze Familie mit tollem Kinderprogramm, toller Livemusik und Acts, unter anderem mit Zündstoff und den Partyjägern“. Am Samstag, 17. März, findet auch „der bereits weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus bekannte und beliebte Kinderskievent „Kids, Snow, Fun“ am Sonnenkopf statt.

Die Kosten für Busfahrt und Skikarte betragen für Erwachsene 55 Euro, Senioren (ab Jg. 1953) und Jugendliche (1998 bis 2001) 44 Euro, Schüler (2002 bis 2009) 42 Euro. Kinder (2010 u. jünger) bezahlen 20 Euro für die Busfahrt, da sie keine Liftkarte benötigen. Für die Liftkarte muss ein Pfand von fünf Euro zugezahlt werden. Dieses wird bei Rückgabe der Karte erstattet.

Offen für alle

An dieser Skiausfahrt können nicht nur Mitglieder der TLA teilnehmen. Jeder, der Spaß am Skifahren hat, kann sich anmelden. Eine Betreuung durch die TLA findet nicht statt.

Abfahrt in Laichingen ist um 6 Uhr in der Gartenstraße. Die Rückfahrt erfolgt um 16 Uhr an der Talstation am Sonnenkopf.