TLA feiert mit den Kindern Weihnachten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Advent fand in der Laichinger Daniel-Schwenkmezger-Halle nach zweijähriger Zwangspause wegen der Coronapandemie endlich wieder die altbewährte Kinderweihnachtsfeier der Turn- und Leichtathletikabteilung (TLA) des TSV Laichingen statt. Trotz vieler im Moment erkrankten Kindern und somit krankheitsbedingter Absagen, nahmen in diesem Jahr circa 170 aktive Kinder teil. Ein breit gefächertes Programm aus Show und Trainingsausschnitten wurden in einer fast vollen Halle den zahlreichen Verwandten und allen anderen Besuchern gezeigt.

Pünktlich um 15:00 Uhr konnte Joachim Hahnelt mit dem Einzug der einzelnen Gruppen, in die wieder einmal sehr weihnachtlich dekorierte Halle, den Festnachmittag eröffnen.

Es begann mit der Kinderturngruppe unter dem Motto „Turnen ist´ne coole Sache“. „Die Turnzwerge sind los“ hieß der Programmpunkt des Eltern-Kind-Turnens. Dann zeigte die Nachwuchsturngruppe Sprünge und eine „Turnstunde“ am Reck. Das Mädchen Nachwuchsturnen präsentierte sich in zwei Programmpunkten unter dem Motto „Kleine Schneeflocken Turnen“ und „Weihnachtselfen am Schwebebalken“.

Nach einer Ehrung von Kim Duckeck und Noah Pöhler, die für außergewöhnliche Leistungen mit dem 13. beziehungsweise dritten Platz beim Deutschlandpokal als Anerkennung ein kleines Geschenk erhielten, ging es auch nahtlos weiter mit den Kindern aus der zweiten Kinderturngruppe 4-6 Jahre unter dem Motto „Bodo mit dem Bagger“. „Im Sprunggarten“ präsentierten sich die Leichtathleten. „Mit Salto zum Barren“ turnten die jüngeren Jungs der Gerätturngruppe. Die Ligaturnerinnen der Mädchen des Gerätturnens zeigten mit „Christmas Akrobatik“ was man auf dem Schwebebalken und dem Trampolin machen kann. Den sportlichen Abschluss bildeten die Ligaturner, mit einer spektakulären Reck-Show unter dem Namen „High Horizontal Bar“.

Doch ganz am Schluss durfte der Besuch des Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht nicht fehlen. Nachdem dieser mit Gedichten von den Kindern begrüßt wurde, hat er natürlich für jedes Kind noch ein Geschenk dabei. Danach zog er wieder weiter durch die Nacht.