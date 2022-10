Titelverteidigung geglückt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 22. Oktober fanden in der Hansestadt Hamburg die Deutschen Einzelmeisterschaften der Ü30 Judokas statt.

Nach zwei Jahren Pandemie- und Kinder-Pause trat auch die Laichinger Judotrainerin Lisa Leonhardt wieder auf nationaler Ebene mit an. In der ersten Runde konnte die Laichingerin bereits nach einer Minute Jennifer Saul von der Judo-Gemeinschaft Sachsenwald mit einem großen Hüftwurf werfen und den Kampf vorzeitig für sich entscheiden. Nach zwei weiteren Runden stand unsere TSV-Athletin schließlich der Kölnerin Kerstin Müller gegenüber, nach einem Wurfansatz konnte Lisa Leonhardt den Kampf im Anschluss mit einem Haltegriff im Boden für sich entscheiden und zog somit ins Finale ein. Bei ihrem letzten Kampf des Tages kam die Laichingerin durch eine kleine Unachtsamkeit vorerst in Rückstand, konnte diesen dann aber durch eine taktische Kampfführung ausgleichen und holte sich nach 2019 erneut den Titel als deutsche Meisterin.