Die 120. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Eintracht-Stadion an diesem Wochenende in Braunschweig werden als eine ganz besondere in die Geschichte der Sportart eingehen. Denn erstmals werden die Deutschen Leichtathletik-Meister unter Pandemie-Bedingungen gekürt. Aufgrund der Corona-Krise dürfen sich gleichzeitig nur 999 Personen im Stadion-Bereich aufhalten. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren zählte die DM schon allein deutlich mehr Starter. Von Trainern, Zuschauern, Journalisten, Helfern und Funktionären gar nicht zu sprechen.

Corona und der Wettkampf

Um die Corona-Regeln einzuhalten, wird die DM in vier Teile aufgeteilt. So werden am Samstag und Sonntag jeweils am Vor- und Nachmittag Entscheidungen fallen. Dazwischen ist eine Pause. Damit alle Leichtathletik-Fans auch ohne Stadionbesuch auf ihre Kosten kommen, übertragen ARD (Samstag) und ZDF (Sonntag) jeweils ab 17.10 Uhr live aus Braunschweig. Insgesamt beträgt die Live-Sendezeit fast fünf Stunden.

Aussichtsreiches Quartett am Start

Trotz der ganz speziellen Corona-Bedingungen mit begrenzten Feldern startet laut Mitteilung ein aussichtsreiches Quartett vom Trackteam BURG-WÄCHTER am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Beste Chancen auf den Titel hat Alina Reh. Die Langstrecklerin vom SSV Ulm 1846 aus Laichingen führt über 5000 Meter (Sonntag, 18 Uhr) mit einer Jahresbestzeit von 15:27,46 Minuten die Meldeliste mit mehr als 30 Sekunden Vorsprung an. Da aufgrund der reduzierten Startplätze keine Doppelstarts möglich sind, konzentrieren sich Konkurrentinnen wie Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen; 1500 Meter) und Elena Burkard (LG Farbtex Nordschwarzwald; 3000 Meter Hindernis) auf andere Strecken. Die in Oregon (USA) trainierende deutsche Rekordlerin Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen) steigt erst am 14. August bei der Diamond-League in Monaco in die Saison ein und verzichtet auf einen DM-Start.

Von der Meldeliste her laufe ich natürlich um den Titel. Alina Reh

„Von der Meldeliste her laufe ich natürlich um den Titel“, blickt Alina Reh voraus. Für die 23 Jahre alte Laichingerin wäre es der zweite nach ihrem Überraschungscoup 2015 in Nürnberg, als sie mit 18 Jahren zu DM-Gold stürmte. Allerdings liegen nicht ganz einfache Wochen hinter der EM-Vierten über 10000 Meter.

„Die Rennen haben schon Kraft gekostet, das habe ich gemerkt, als ich jetzt nach vier Wochen wieder nach Hause gekommen bin. Ich hoffe, dass bis zu den Deutschen Meisterschaften die Frische wieder zurückkommt“, sagte Alina Reh. Der Schützling von Bundestrainer André Höhne hatte in den vergangenen Wochen fünf schnelle Rennen auf der Bahn und auf der Straße bestritten.

Die Top-Favoritinnen stehen in den Startlöchern

Von der Meldeleistung am dichtesten dran an der Top-Favoritin ist Domenika Mayer (LG Telis Finanz Regensburg). Die 29-Jährige blieb in diesem Jahr mit 15:59,44 Minuten erstmals unter der 16-Minuten-Marke.

Zum Vergleich: Die Bestzeit von Alina Reh steht bei 15:04,10 Minuten. Ebenfalls zu beachten ist Denise Krebs. Die Leverkusenerin bringt einen Hausrekord von 15:26,58 Minuten mit. „Sie ist sehr grundschnell und hat in den vergangenen Monaten gut trainiert“, blickt Alina Reh auf die Konkurrenz. Doch trotzdem sei klar: Der Titel geht nur über die Laichingerin.

Für Luis Brandner (LAC Erfurt – Top-Team) ist der 100-Meter-Vorlauf bei der Leichtathletik-DM am Wochenende in Braunschweig schon so wichtig wie das Finale. Denn aus 24 gemeldeten Sprintern werden am Samstagnachmittag ganze acht fürs Finale um 19.50 Uhr gesucht. Mit seiner Saison- und Karrierebestzeit von 10,36 Sekunden liegt Luis Brandner auf Platz zehn der deutschen Jahresbestenliste. Es wird im Eintracht-Stadion auf Hundertstel – vielleicht Tausendstel – und die passende Tagesform ankommen, um einen Finalplatz zu ergattern.

Eine Premiere für eine 19-Jährige

Premiere für Marie Scheppan: Die 19 Jahre alte 400-Meter-Spezialistin vom LC Cottbus startet an diesem Wochenende in Braunschweig erstmals bei Deutschen Meisterschaften in der Frauenklasse. Für die 19-Jährige, die noch der Jugendklasse angehört, werde die DM-Premiere eine echte Wundertüte. „Ich habe gut trainiert. Auch die ersten 300 Meter waren in Regensburg gut. Doch dann bin ich gegen eine Wand aus Regen und Sturm gelaufen“, so Marie Scheppan.

Erst Klausuren, dann Deutsche Meisterschaften: Für Speerwerfer Tom Meier (LC Jena) waren die vergangenen Wochen von klaren Aufgabenverteilungen geprägt. Der Uni-Teil auf dem Weg zum zweiten Medizin-Staatsexamen ist abgehakt. Nun zählen am Sonntag (17.30 Uhr) weite Würfe bei der Leichtathletik-DM im Eintracht-Stadion in Braunschweig.