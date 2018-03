Tischtennis-Herren schaffen ein Kabinettstück

Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage war die Bilanz der Tischtennisabteilung des TSV Laichingen am vergangenen Wochenende. Die Spielberichte:

Herren I gewinnen 9:7

Ein kleines Kabinettstück gelang der ersten Herrenmannschaft des TSV Laichingen in der Dieter-Baumann-Halle beim TSV Blaubeuren I mit einem kaum für möglich gehaltenen 9:7-Sieg. Geringfügig geschmälert wird der Erfolg dadurch, dass die noch gut im Rennen um die Meisterschaft der Bezirkslasse liegenden Gastgeber im letzten Punktspiel vom Verletzungspech stark gebeutelt wurden und deshalb wegen Achillessehnenriss beziehungsweise Knieblessur auf zwei bewährte Kräfte des vorderen sowie mittleren Paarkreuzes verzichten mussten.

Davon profitierte das Laichinger Team vor allem in den vier ausgetragenen Doppeln: Drei davon gingen auf sein Habenkonto. Besonders das neu zusammengestellte gegnerische Spitzenduo erwies sich als Achillesferse und unterlag sowohl eingangs dem Tandem Reiner Nübling/Heinz-Dieter Söll als auch im Schlussdoppel Thomas Schwenkedel/Herbert Schmid. Das Duell der auf Position drei nominierten Gespanne entschieden Günter Schmid – für den handoperierten Oliver Lehner zum Einsatz gekommen – an der Seite von Philipp Wagner ebenfalls nicht ganz selbstverständlich zur anfänglichen 2:1-Führung für sich. Diesen Einpunktevorsprung behauptete die Mannschaft bis zum 8:7 in allen nachfolgenden Einzeln durch Matchgewinne von Herbert Schmid, Thomas Schwenkedel, Heinz-Dieter Söll, Reiner Nübling, dem ins mittlere Paarkreuz aufgerückten Philipp Wagner und nochmals – dem damit zweifach auftrumpfenden – Heinz-Dieter Söll.

Lokalderby verloren

Im Lokalderby der Kreisliga A verlor das TSV-Team II beim SV Westerheim I mit 9:4 und rutschte auf den neunten Platz in der Tabelle ab. Westerheim bleibt Siebter. Nach den Doppeln führte der TSV mit 2:1. Es spielten Rehm/Kirchner gegen Karakurum/Würfel 3:0, Walter/Habdank gegen Söll/Schmid 2:3 und Breit/Sailer gegen Schmauder/Wittstock 0:3. In den folgenden Einzeln ging beim Leineweber-Team nicht mehr viel zusammen. Günter Schmid und Thorsten Schmauder konnten nur noch je ein Einzel gewinnen. Die restlichen Partien gingen zum Teil recht deutlich an den Gastgeber aus Westerheim.

Trotz des 8:8 gegen die SF Dornstadt III bleibt die dritte Herrenmannschaft auf einem Aufstiegsplatz in der Kreisliga B. Die vier gespielten Doppel gingen mit 3:1 nach Laichingen, darunter das wichtige Schlussdoppel zum 8:8. Schmauder/Gruhler siegten somit zweimal, einen Sieg holten Partenheimer/Körner und Schmid/Claas verloren. Jonas Claas kam zu zwei Siegen, Thorsten Schmauder, Jan Gruhler und Ralf Partenheimer siegten und verloren jeweils einmal. Felix Schmid und Joachim Körner blieben ohne Erfolg und verloren je zweimal.

Das Jungen U 18 Team kam kampflos zu zwei Punkten, da der TV Merklingen kein Team aufstellen konnte.