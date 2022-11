Diese Tipps helfen mit Gefühlen von Kindern umzugehen

Was als Eltern tun können, um mit den Gefühlen ihrer Kinder entsprechend des Entwicklungsalters hilfreich umzugehen, erklärt Ralph Bruder von Psychologischen Beratungsstelle des Kinderschutzbundes Ulm/ Neu-Ulm im Westerheimer Haus für Kinder. Zahlreiche Erzieherinnen, Tagesmütter und Eltern hören ihm zu und stellen auch Fragen zu konkreten und ganz persönlichen Situationen.

Gefühle richtig deuten

Es geht darum, wie Eltern und andere Bezugspersonen kindliche Gefühle wie Zorn, Trauer oder Freude und die damit verbundenen Bedürfnisse der Kinder möglich gut verstehen und der entsprechenden Entwicklungsstufe begleiten können. Referent Ralf Bruder, Vater von drei heranwachsenden Töchtern, systemischer Therapeut, psychologischer Berater im Kinderschutzzentrum des Kinderschutzbunds Ulm/Neu-Ulm, hat aussagekräftige Bilder mitgebracht. Er teilt praxisnahe Überlegungen und gibt Tipps. Hier sind die wichtigsten:

Schon in der Schwangerschaft nehmen Ungeborene sowohl positive als auch negative Schwingungen wahr. Das können Probleme auf Paarebene sein, aber auch finanzielle Probleme oder Überforderungssituationen. Heute ist der entstehende Stress fürs Ungeborene nachweisbar, früher war es nur eine Vermutung.

Kleinkinder wollen mit allen Sinnen ihre Umgebung entdecken. Wichtig für die Bezugspersonen ist, direkten Blickkontakt mit dem Kind aufzunehmen, unterstützt durch Mimik und Gestik, zum Beispiel „die Hände ausstrecken“, wenn das Kind auf einen zuläuft.

Ralph Bruder gibt Anregungen, wie Eltern und Erzieherinnen mit den Gefühlen von jüngeren Kindern umgehen können. (Foto: ifi)

Kinder nehmen Emotionen wahr: Nebenbei am Smartphone wischen, drückt Gleichgültigkeit aus. Und: Wenn Eltern streiten, weint das Kind oft mit.

Eltern als Vorbild

Kinder lernen am Modell: Eltern sind „Vorbild“ für positives wie negatives Verhalten. Wie Konflikte in der Familie ausgehandelt werden, übernimmt das Kind unbewusst.

Kleinkinder weinen in der Regel nicht, weil sie nerven wollen. Sie brauchen Hilfe und wollen getröstet werden. Eltern sollten unbedingt beistehen bei Trauer und emotionaler Not. Geschieht dies nicht, nimmt dies das Kind als Bruch in der Beziehung wahr.

Anders ist das bei größeren Kindern, die durch einen Zornausbruch etwas durchsetzen wollen: Hier gilt für Eltern, sich nicht „anstecken“ zu lassen von der negativen Stimmung, sondern die Situation aushalten, in Ruhe eine Lösung aushandeln und keinesfalls eine „gewaltvolle“, verletzende Sprache zu verwenden. Eine „Eskalationsspirale“ müsse unbedingt vermieden werden. Es dürfe aber auch nicht passieren, dass die negative Emotion des Kindes zum Erfolg führt, Sonst wird es dieses Verhalten weiter zeigen.

Regeln auch fürs spätere Leben

Streiten sich Kinder, etwa beim Spielen, sollten Eltern Regeln zur Klärung des Konflikts geben. Diese Regeln können fürs spätere Leben übernommen werden.

Niemals sollen Eltern und andere Bezugspersonen ihre erwachsene Machtposition ausnutzen und durch Strafen wie „Bloßstellen“ oder „vor die Tür setzen“ die Würde des Kindes verletzen: Hilfreich sei, rät Bruder, die Perspektive des Kindes einzunehmen. Kinder vergessen Kränkungen auf der Beziehungsebene nicht. Wichtig sei: In Kontakt zu bleiben, wieder aufeinander zuzugehen nach einem Konflikt. Auf politischer Ebene: Der Kinderschutzbund fordert die Aufnahme von Kinderrechten ins Deutsche Grundgesetz.

Zu fragen sei: Was steckt hinter einem Zornesausbruch? Welches Bedürfnis des Kindes wird nicht erfüllt? Häufig sei das Motiv ein Gefühl der Überforderung, beispielsweise wenn das Kind sich weigert, die Hausaufgaben zu machen.

Eltern sollen mit ihren Kindern über Gefühle sprechen und etwa situationsadäquat fragen „Hat dich heute jemand geärgert?“. Intensive Gefühle von Kindern sollten keinesfalls ignoriert werden, Kinder könnten sich oft nicht alleine wieder regulieren.

Sicht von außen holen

Kinder suchen das Gefühl, „selbstwirksam“ sein zu können und brauchen dazu „lösbare“ Aufgaben im familiären und schulischen Umfeld. Regeln, Ziele und Lösungsmöglichkeiten sollen im Schulalter miteinander besprochen werden. Ein Beispiel: „Wie soll das Zimmer aussehen, wenn Du es aufgeräumt hast?“

Bei „schwierigen Situationen“ sollten Eltern sich früh eine Sicht von außen holen und das Gespräch mit Vertrauenslehrern oder einer Beratungsstelle suchen. In der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes werden Eltern und Kinder getrennt beraten, um unterschiedliche Sichtweisen zu erfahren.

Bewusst machen sollten sich Eltern und Erzieher, dass ihr emotionales Erziehungsverhalten geprägt ist durch die eigene Erziehung und die dabei erfahrenen Muster. Auch das „eigene Stimmungslevel“ müsste überprüft werden: „Fühle ich mich überfordert? Wo tanke ich Energie auf?“

Immer wichtig, findet Bruder: „Mit Kindern viel Zeit mit gemeinsamen Spielen und Unternehmungen zu verbringen.“ Das fördere die Bindung und das Vertrauen.