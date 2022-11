Der junge Laichinger Tenor Timo Wahl lädt zusammen mit seinem Begleiter Helmut Hauber (Klavier) zu seinem ersten Liederabend ein. Auf dem Programm stehen Stücke von bekannten Komponisten/Komponistinnen der Romantik. Unter dem Motto „Timo Wahl singt romantische Lieder“ wird das Duo am Samstag, 12. November, im Albert-Schweitzer-Gymnasium (Neubau) konzertieren. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Wie die beiden Künstler mitteilen, hat Timo Wahl seine gesangliche Karriere bereits mit sechs Jahren begonnen. Zunächst im Kinderchor des Gesangverein Frohsinn, später dann bei „Pop & more“ und dem Projektchor Laichinger Alb. Als Tenor-Solist machte er dabei schon bei Konzerten von „Pop & more“ und des Projektchors von sich reden. Begleitet und unterstützt wurde er in all den Jahren von seinem Chorleiter, Gesangslehrer und Mentor Helmut Hauber, welcher an diesem Abend die Klavierbegleitung übernehmen wird, heißt es weiter.

Seit etlichen Jahren schon nimmt Timo Wahl Gesangsunterricht bei Helmut Hauber und hat sich nun für einen Liederabend vorbereitet, bei welchem er Stücke von bekannten Jubilaren singen wird. Im einzelnen sind dies:

Franz Schubert (1797-1828), Fanny Hensel (1805.1847), Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) und Johannes Brahms (1833-1897). Es wird also ein sehr romantischer Liederabend werden. Und das Bemerkenswerte: mit Fanny Hensel ist bei diesem Konzert auch eine höchst musikalische Frau vertreten. Sie ist die Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy, und stand immer im Schatten ihres Bruders Felix. Bis 1985 stand sie in keinem Lexikon; erst in den vergangenen gut 30 Jahren wurden ihre Werke veröffentlicht und einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Beide Künstler freuen sich über eine Spende.