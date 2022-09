„The Wall“ rockt Laichinger Kino

Das KuKuLa Kino öffnet nach der Sommerpause am Samstag, 8. Oktober, wieder seine Türen. Die Filmreihe beginnt mit einem besonderen Konzert: „The Wall“ von Pink Floyd.

Das Rockkonzert wurde am 7. Februar 1980 in Los Angeles uraufgeführt. Laut Ankündigung des Veranstalters wird der Quadrofonie-Sound nicht nur die Ohren zum Klingen bringen. Das Motto des Abends ist demnach: Hören, genießen und in Erinnerungen schwelgen.

Einlass ist um 19.30 Uhr. Es werden Getränke und Snacks angeboten. Der Eintritt ist frei.