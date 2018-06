„The Brassists“ überzeugen voll und ganz

Keck, kraftvoll und künstlerisch auf hohem Niveau erlebte die Laichinger Kammermusik-Gemeinschaft an diesem Sonntag „The Brassists“. Die vier jungen Männer Samuel Muhr, Carlo Hässelbarth, beide Trompete, sowie die beiden Posaunisten Lukas Born und Moritz Renner – alle vier im Alter von 15 und 16 Jahren – gelten bereits jetzt als beste deutsche Nachwuchs-Blechbläser. Im voll besetzten Bürgersaal des Alten Rathauses erspielten sie tosenden Applaus.

Einen „Ohrenschmaus“ hatte Volker Hausen zur Begrüßung der vier sympathischen Jungs versprochen, die allesamt in Bayern das Gymnasium besuchen (Vaterstetten, Puchheim, München und St. Ottilien). Bereits im vergangenen Jahr erhielt die Quartettformation die höchste Auszeichnung beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ und spielt seither mit sichtbarer Spielfreude und großem Charme vor stets begeistertem Publikum.

Nicht wegzudenken ist neben ihrem nahezu alle Epochen abdeckenden Repertoire von Renaissance, Barock, Klassik, Moderne bis hin zum Jazz die jugendliche Ausstrahlung dieser Jungs, deren Konzerte aber noch ein weiterer Akzent prägt, nämlich die frische, unverblümte Moderation von Samuel Muhr: „Ja, so ein Einmarsch gefällt den Leuten immer gut“, kommentiert dieser den Anfangsapplaus nach erstem Bläserbeitrag mit Einzug in den Saal und pfeift dann dem Publikum mal locker einen Hauch von New Orleans um die Ohren – „ Join in the fun“.

Kesser Moderator

In ihrem neuen Programm „Bach’n Blues“ führen die Jungs ihr Publikum von Jazz und Blues auch über 500 Jahre zurück in die Renaissance, denn „da wurde für uns viel geschrieben und die Originale sind besser als die Arrangements“, erklärt Samuel Muhr. Das zunehmend heiter gestimmte Publikum stimmt dem kessen Moderator auch dann zu, als dieser fragt: „Gar nicht so schlimm, die alte Musik, gell?“

Mit „black and blue“ dem „Song über die Nachteile einer afroamerikanischen Frau“ gelingt der Sprung wieder hin zum Jazz und auf „Halleluja drive“ folgt der bekannte Bach Choral „Jesu bleibet meine Freude“ mit Muhr am Flügelhorn. Immer sind es stimmige, präzise gespielte Inszenierungen, die von den Jungs sympathisch ausgeschöpft werden.

Kompakt glückt dem Quartett schließlich der „ordentliche Blechsatz, der für die Melodie zuständig ist“, nämlich im „March“ von Bach. Titel: „Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten.“ Muhr: „Ich habe mir diesen Namen nicht ausgedacht.“ Und dass die vier jungen Männer, die bei dieser Hitze unter größter Anstrengung musizieren, trotz Nachfrage keine Pause wollen, scheint wohl doch eine Altersfrage zu sein. „Oder brauchen Sie vielleicht eine Pause?“, fragt Muhr dann sicherheitshalber auch das Publikum.

Feuer zaubern die bayerischen Musiker mit dem spanischen Stück „El Relicario“ in den Bürgersaal, „das leider keinen bombastischen Schluss hat, weil der Torero stirbt“ und rein übersetzungstechnisch „lediglich auf Rum oder ein Hotel“ verweist. Dennoch darf das Publikum beim nächsten Titel „eine Minute trauern“, um sich dann aber gleich etwas „episch Schönes“ vorzustellen.

Forderung nach Zugabe

Dem Saint Louis Blues „mit Unterteil von einem Pömpel“ folgen donnernder Applaus, die Forderung nach Zugabe, Bravo-Rufe und aufrichtige Anerkennung für diese musikalische Leistung der vier jungen Herren: Ein spannend gezeichnetes, überzeugend gestaltetes, von Witz und Charme begleitetes Konzert der „Brassists“. Und es wären nicht die sympathisch-verschmitzten Burschen, hätten sie nicht auch bei der Zugabe eine besondere Überraschung in ihren Rucksack gepackt: Zünftige Blasmusik erklang zur Mittagszeit als Souvenir eines vorangegangenen Auftritts in Wien mit dem Titel „Oh, du mein Österreich“.