Textilhandelskette AWG ist insolvent

Die Textilhandelskette AWG mit Sitz in Köngen (Landkreis Esslingen) hat beim Amtsgericht Esslingen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Grund für diesen Schritt sei ein nicht zuletzt durch den historisch warmen Herbst missglücktes Geschäftsjahr 2018, heißt es. Mit dem Verfahren will der Geschäftsführer Albrecht Maier das Unternehmen sanieren und gleichzeitig zukunftsfähig aufstellen.

AWG gehört nach eigenen Angaben zu den 50 größten Textilhändlern in Deutschland. Rund 2900 Mitarbeiter erwirtschafteten demnach in den knapp 300 Filialen rund 290 Millionen Euro. AWG Filialen gibt es unter anderem in Laichingen, Erbach, Biberach und Leutkirch.

Lohn und Gehälter bis Ende April gesichert

„Der Geschäftsbetrieb der AWG geht trotz des eingeleiteten Schutzschirmverfahrens ohne Einschränkungen weiter“, wird Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger in der Mitteilung zitiert. Der Sanierungsexperte ist für die Dauer des Verfahrens als Generalbevollmächtigter in das Unternehmen eingetreten und unterstützt die Geschäftsführung bei der Restrukturierung. Die Löhne und Gehälter der rund 2900 Mitarbeiter seien laut Mitteilung über das Insolvenzgeld bis Ende April gesichert: „Das verschafft uns Luft, um in den nächsten drei Monaten die Restrukturierung und die Sanierung der AWG voranzutreiben“, so Mucha.

Ich will alles daran setzen, damit wir die Arbeitsplätze bei AWG erhalten können. Albrecht Maier, AWG-Geschäftsführer von AWG

Albrecht Maier, seit 1976 Geschäftsführer von AWG, erklärt in der Mitteilung: „Ich will alles daran setzen, damit wir die Arbeitsplätze bei AWG erhalten können. Meine Mitarbeiter und ich, wir waren immer eine große Familie – gemeinsam werden wir auch diese schwere Situation meistern. Und ich hoffe natürlich auch, dass uns unsere Stammkunden weiterhin die Treue halten, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit.“

AWG führt ein textiles Vollsortiment für Damen, Herren und Kinder, Arbeitsbekleidung, Sport- und Badebekleidung sowie Bettwaren und Wäsche. Zum Unternehmen gehören nach eigenen Angaben zudem Franchise-Stores der Marken S. Oliver, Esprit und Tom Tailor.