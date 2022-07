Tennisspielerinnen des ASG Laichingen mit 3. Platz im Land

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr trat nach längerer Pause wieder ein Mädchenteam des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Laichingen beim Jugendwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ im Tennis an. Bereits in der Sommersaison 2021 waren der Sportlehrerin Renate Winterstein einige junge Tennistalente an ihrer Schule aufgefallen. Unter 24 Schulen aus ganz Baden-Württemberg in der Wertungsklasse 1 für Mädchen im Alter von 12 bis 22 Jahren traten für das ASG Jule Mayer, Marisa Barth, Nene Schweizer, Meike und Jana Margull und Anni Schwenkedel an.

Bereits in der Ausscheidung im Regierungspräsidium Tübingen zeigten die Tennisspielerinnen des ASG ihre Stärke und gewannen ohne Satzverlust alle Matches gegen die Mannschaften des Gymnasiums Bad Waldsee und gegen das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Metzingen deutlich. Auf diesen Erfolg folgte die Einladung zum zweitägigen Landesfinale am 11. und 12. Juli in Singen. Die Mädchen des ASGs trafen dabei zunächst auf das Gymnasium Plochingen. Trotz Siegen von Nene Schweizer im Einzel und Meike Margull und Anni Schwenkedel im Doppel mussten sich die Laichinger Mädels dem Sieger des Regierungspräsidiums Stuttgart mit 2:4 geschlagen geben.

Nach der Niederlage unternahm das Team einen kleinen Ausflug zum Bodensee zum gemeinsamen Pizzaessen und zog sich in das Hotel Hohentwiel zurück, um für das Spiel um Platz drei Energie zu tanken. An Dienstagmorgen starteten die Mädchen und ihre Betreuer schon früh, um rechtzeitig um 8.30 Uhr auf dem Tennisplatz zu sein und um sich dieses Mal den Sieg zu sichern. Beim Spiel um Platz drei trafen die Schülerinnen des ASGs dabei auf den Sieger des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das Burghardt-Gymnasium aus Buchen. Jule, Marisa, Nene und Anni konnten ihre Einzel jeweils gewinnen und somit war der dritte Platz schon vor den Doppeln gesichert. Außerdem konnten die Schülerinnen aus Laichingen auch die beiden Doppel klar für sich entscheiden und so endete diese Partie 6:0 für Laichingen.

Die Entscheidung um den diesjährigen Titel des Landessiegers fiel erst im Match-Tiebreak des 1. Doppels zwischen dem Gymnasium Plochingen und dem späteren Sieger vom Albertus-Magnus-Gymnasium Rottweil aus dem Regierungspräsidium Freiburg. Die Schülerinnen des ASGs bedanken sich herzlich bei Renate Winterstein und dem Häberle Fonds, ohne deren Einsatz eine Teilnahme nicht möglich gewesen wäre.