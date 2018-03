Tennisfreunde Suppingen lösen sich auf

Egal, mit welchem Mitglied der Tennisfreunde Suppingen man spricht. Der Tenor ist immer gleich: „Das fällt uns allen nicht leicht“, sagt zum Beispiel Gründungsmitglied Josef Rommler. Und auch beim Vorsitzenden Thomas Wagner schwingt Wehmut in seinen Erzählungen mit: „Sehr schade, aber es hat sich nicht mehr gerechnet“, sagt er. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstagabend (20 Uhr) im Tennisstüble in Suppingen wollen sie den Verein auflösen.

Der Grund ist schnell erklärt: Nachwuchs bleibt aus und der Kern wird immer älter. 1983 wurde der Verein mit 120 Mitgliedern als Tennisclub (TC) Suppingen gegründet. „Das war beachtlich für einen so kleinen Ort wie Suppingen“, sagt Rommler. 1995 kam es dann zu einer Splittung. Der eine Teil der Mitglieder blieb beim TC, welcher auch noch eine Weile weitergeführt wurde. Laut Rommler dann aber auch irgendwann aufgelöst wurde. Der andere Teil, insgesamt 75 Mitglieder – darunter 32 Jugendliche –, bildete einen neuen Verein, die Tennisfreunde.

Doch inzwischen ist von der Jugend nichts mehr übrig. Um die 15 Mitglieder soll der Verein noch haben, zudem keine Mannschaft mehr im Spielbetrieb. „Ein schleichender Tod“, meint Rommler. So langsam „gehen die Lust und Luft aus“, um mit Veranstaltungen oder ähnlichem Werbung für den Verein zu machen, der noch immer Mitglied im Württembergischen Tennisbund ist und deshalb weiter Abgaben für zum Beispiel Versicherungen zahlen muss.

Damit soll jetzt zwar Schluss sein, Freunde wollen die Tennisfreunde aber weiterhin bleiben und sich auch weiterhin treffen. Wagner berichtet von einem „sehr schönen Freundeskreis“. Bis zum vergangenen Jahr habe man gemeinsam auch immer noch Winterwanderungen oder eine sogenannte Weinfahrt mit Freunden und Ehefrauen gemacht. „Wir sind in die Weindörfer in halb Europa gefahren“, erzählt Wagner: „Das war immer sehr schön.“

Aber: Das „Häufchen, das übrig geblieben ist“ (Wagner), ist zu dem Entschluss gekommen, den Verein aufzulösen. Eben auch, weil zu wenig Geld reinkommt, um die in den 60er Jahren erbaute und nicht isolierte Tennis-Halle beheizen zu können. Ohne private finanzielle Bemühungen aller Beteiligten sei das laut Rommler auch früher schon nicht möglich gewesen. Inzwischen könne aber keine Wirtschaftlichkeit mehr erreicht werden.

Halle soll abgerissen werden

Die Zukunft der Tennishalle sei laut Rommler noch nicht spruchreif. Die Gesellschaft, die zum Betreiben der Halle gegründet wurde und aus Vereinsmitgliedern der Tennisfreunde besteht, sei in Gesprächen mit möglichen Käufern. Ein Abriss der Halle ist aber wahrscheinlich. Auf dem Areal sollen Wohnungen entstehen. Ein Laichinger Unternehmer, der in den vergangenen Jahren Interesse an der Halle gezeigt hatte, um dort temporär Gerätschaften und Baufahrzeuge unterzubringen, hat sein Angebot zurückgezogen, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagte. In Suppingen regte sich dagegen Protest, aus Angst um die Sicherheit von Kindern. Angesichts dieser Auseinandersetzung habe er nun selbst die Reißleine gezogen, sagt er.