(sz) - Vermeintliche Enkel gehen leer aus: Wie die Polizei mitteilt, reißt der Enkeltrick ebenso wenig ab wie die Masche „Falscher Polizist“. Am Dienstag meldeten sich Betrüger zweimal in Lonsee, je ein Mal versuchten sie es in Giengen an der Brenz, Laichingen, Merklingen und Ulm.

Wie üblich gaben die Unbekannten laut Polizei vor, sie seien der Enkel oder ein Familienmitglied. Wegen einer finanziellen Notlage verlangten die Betrüger Geld. In allen Fällen erkannten die Angerufenen den vermeintlichen Betrug und beendeten das Telefonat vorzeitig. So blieben die Unbekannten ohne Beute. Die Kriminalpolizei (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei gibt Tipps

Die Polizei informiert: Neffen, Enkel, Bekannte – Betrüger sind erfinderisch und können am Telefon in viele Rollen schlüpfen. Sie rufen meist bei älteren Personen an und bitten sie kurzfristig um Bargeld.

Vorgetäuscht wird eine Notlage oder ein finanzieller Engpass, beispielsweise ein Immobilienkauf. Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt, um das Opfer unter Druck zu setzen. Sobald es bereit ist, zu bezahlen, wird ein Bote geschickt, um das Geld abzuholen.

Nicht unter Druck setzen lassen

Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht zu Hause, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen, um dort den Betrag abzuheben. Die Polizei empfiehlt, vorsichtig bei unbekannten Anrufern zu sein und sich nicht unter Druck setzen zu lassen.

Sollte etwas merkwürdig erscheinen, dann den Hörer auflegen. Für die Polizei sei es hilfreich, die angezeigte Rufnummer zu notieren, aber Achtung: Die Betrüger könnten diese Nummer wiederum auch fälschen. Auf gar keinen Fall sollten Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben werden. Wer sich unsicher ist, solle die örtliche Polizeidienststelle informieren.