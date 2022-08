Teeniefreizeit des CVJM Laichingen in Schweden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 38 Teilnehmenden und sieben Mitarbeitenden reiste eine Gruppe des CVJM Laichingen unter Leitung des Jugendreferenten Chris Trieb am 2. August nach Schweden. Die Corona-Sommerwelle brachte im Vorfeld einige Unsicherheiten mit sich, dennoch konnte die Teeniefreizeit wie geplant durchgeführt werden. Die Freizeitgruppe war sechs Tage beim Kanuwandern in der schwedischen „Wildnis“ unterwegs. Unter fachkundiger Anleitung wurde auf dem Svartälven täglich eine Strecke mit Gepäck in 22 Kanus zurückgelegt. An einem geeigneten Natur-Camp wurden dann die Zelte für die Nacht aufgeschlagen und Feuer gemacht, um in großen Töpfen direkt auf dem Feuer das Abendessen zuzubereiten. Komfort gab es dabei nicht. Die Toilette war entweder ein kleines Holzhäuschen, oder man ging mit dem Spaten direkt in den Wald. Gegessen wurden einfachste Gerichte, die über viele Tage haltbar waren, da Einkaufen während der Tour nicht möglich war.

Nach insgesamt 50 Kanu-Kilometern, wechselhaftem Wetter und recht kühlen Nächten in der Natur wartete ein typisch schwedisches Ferienhaus an einem großen See auf die Freizeitgruppe, um dort den zweiten Teil des Sommerurlaubs zu verbringen. Spannende Ausflüge und Spielaktionen, tiefe Gesprächsrunden und entspanntes Baden im See standen auf dem Programm. Die Freizeitgruppe wurde nach eher kühlem Wetter auf der Kanutour mit einem herrlichen schwedischen Sommer belohnt. Unter den Jugendlichen entstand eine wertschätzende Gemeinschaft, in die jeder integriert war. Highlights waren nach der Kanutour ein Motto-Tag zum Thema Wikinger, der Segnungsabend, die Begegnung mit den Elchen, der Worship-Abend der Teens sowie die Midsommar-Party am Ende. Nach zwei Wochen kehrten die Jugendlichen ohne Corona-Fälle wohlbehalten nach Laichingen zurück.