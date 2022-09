Technik, Stilgefühl und musikalische Intelligenz

Der argentinische Pianist Leopoldo Lipstein, der schon als Wunderkind ganz Südamerika bereiste, wird den Reigen der Konzerte der „Stunde der Kammermusik“ nach der Sommerpause eröffnen. Diese findet um 11 Uhr am kommenden Sonntag, 18. September, im Bürgersaal des alten Rathauses statt. Leopoldo Lipstein gewann bereits im Alter von 17 Jahren den nationalen Preis des Argentinischen Klavierwettbewerbes. Seine Interpretationskunst ist im gegenwärtigen Konzertleben sehr bemerkenswert, teilen die Veranstalter mit und schreiben weiter: „Behutsam und unmerklich treten Selbstverständlichkeiten wie perfekte Technik, Stilgefühl, Professionalität und musikalische Intelligenz in den Dienst einer sensiblen und liebevollen Poesie.“

Der mittlerweile in Deutschland lebende Künstler gibt Solo-Konzerte in der ganzen Welt wie in den USA, Japan oder Südamerika. Er machte Aufnahmen für den Bayerischen Rundfunk und den SWR - und veröffentlichte als Solist mehrere CDs. Zurzeit ist er Klavierdozent an der Robert Schuman Hochschule in Düsseldorf. Seine besonderen Fähigkeiten werden von der Presse überschwänglich gelobt. So schreibt die Süddeutsche Zeitung: Ein Ausnahmepianist. Scheinbar spielerisch entlocken seine Hände dem Instrument Klänge von höchster Präzision“ oder in der Frankfurter Rundschau war zu lesen: „Das Instrument als Partner. Lipstein spielt und das Klavier darf singen“

Folgendes Programm wird erklingen:

J. S. Bach: Französische Suite Nr. 3, W. A. Mozart: 12 Variationen über „Ah! Vous dirai-je Maman“ KV 265, F. Chopin: Scherzo Nr. 4 op. 54, A. Piazzolla: „Vier Jahreszeiten in Buenos Aires“