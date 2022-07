„Tapferbär“ ist in der Stadtbücherei zu Gast

Die Stadtbücherei Laichingen lädt für Donnerstag, 21. Juli, um 9.30 Uhr zu einer Lesestunde im Rahmen der Mini-Veranstaltungen ein. Erzieherin Tanja Ciborovius wird dann das aus dem Bilderbuch „Tapferbär und Paps“ erzählen.

Papa-Tage sind was Tolles! Da spricht der kleine Bär aus dem Bilderbuch „Tapferbär und Paps“ sicher vielen Kindern aus der Seele. Diese rührende und warmherzige Vater-Sohn-Geschichte, die von Mut, Vertrauen und Geborgenheit erzählt, hat die Erzieherin Tanja Ciborovius für die nächste Mini-Veranstaltung am Donnerstag, 21. Juli, um 9.30 Uhr in der Stadtbücherei, ausgesucht. Das Bilderbuch handelt von dem kleinen Bären, der an einem heißen Sommertag mit seinem Papa einen Ausflug zum Fluss macht. Aber der Weg ist weit und es geht über Stock und Stein. Der kleine Bär will einen großen Sprung machen. Plumps, das wurde eine Bauchlandung. Jetzt tut das Knie weh und der kleine Bär mag nicht weitergehen. Wie gut, dass der Papa so geduldig ist. Aber der kleine Bär will zum Fluss, weil es so heiß ist und er will auch nicht auf den Arm. Ganz mutig balanciert er allein über einen großen Baumstamm. Ein Tapferbär ist bestimmt das Tapferigste auf der Welt, findet Papa. Und endlich sind sie am Wasser und können nach Herzenslust planschen.

Auf dem Programm stehen wieder Fingerspiele und Kniereiter. Gesungen wird ebenfalls. Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei persönlich oder unter Telefon 07333/4253 entgegen.