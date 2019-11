Tagesverfügbarkeit bleibt Sorge der Einsatzkräfte

So steht es um die jeweiligen Feuerwehrabteilungen

Machtolsheim: 29 Aktive und fünf Personen in der Seniorenabteilung: Der Machtolsheimer Abteilungskommandant Hans-Peter Lamparter zog Bilanz. Die Feuerwehrabteilung wurde zu drei Brandeinsätzen, zwei Hilfeleistungen und einem Fehlalarm gerufen. Neben Aktivitäten wie Sicherheitswachen oder auch dem Leistungsmarsch in Schelklingen standen 20 Übungen.

Suppingen: Der Suppinger Abteilungskommandant Matthias Nüßle berichtete von 15 Übungen sowie vier Einsätzen (zwei Brandeinsätze und zwei Hilfeleistungen), die von den 22 Aktiven geleistet wurden. Hinzu kommen drei Kinder in der Jugendfeuerwehr. Sicherheitswachen, Maibaumaufstellen, Leistungsmarsch, Oldtimertreffen oder auch die Raumschaftsübung zählten zu weiteren Aktivitäten.

Feldstetten: Daniel Autenrieth gab als Abteilungskommandant von Feldstetten seinen ersten Bericht ab. Die Feldstetter Wehr zählt 47 Aktive, neun Senioren und vier Jugendliche. Neben 20 Übungen gab es 18 Einsätze – davon sechs Brandeinsätze und zwölf Hilfeleistungen. Die Kameradschaft sei ebenso nicht zu kurz gekommen. Weihnachtsfeier, Schlachtfest, Skiausflug und Wanderungen: Als nächste Aktion steht der Christbaumverkauf am 7. Dezember an.

Laichingen: Roman Gürtler berichtete für die Laichinger Feuerwehrabteilung von insgesamt 61 Aktiven. Insgesamt würden fünf Doppelmitgliedschaften gezählt, die Gürtler als „sehr wertvoll“ erachte. Die Feuerwehr in Laichingen wurde zu 102 Einsätzen gerufen – darunter 61 Hilfeleistungen, 20 Brandeinsätze, zwei Fehlalarme und 19 Brandmeldeanlagen. Hinzu kamen 52 Übungen mit gut 1800 Stunden der Ausbildung. Die Raumschaftsübung sei der krönende Abschluss gewesen. Gürtler sprach zudem an, dass das Gerätehaus zu klein ist und nicht mehr den Anforderungen entspricht. Es gebe keine schwarz-weiß-Trennung, die Fahrzeugstellweise werde problematisch. Im kommenden Jahr soll eine Standort- und Bedarfsanalyse in Angriff genommen werden.

Altersabteilung: Die Altersabteilung zählt 18 Personen, die zunächst ihr Jahresprogramm aufstellten. Teilnahme an Hauptversammlungen, Raumschaftstreffen, Brandschutzaufklärung von Senioren für Senioren: Für die Mitglieder gebe es eine Menge zu tun, so Erich Heck. Besondere Ehre wurde dem Laichinger Ehrenkommandanten und Kreisobmann Siegfried Frank zuteil, als er zum Bürgerfest des Bundespräsidenten nach Berlin eingeladen wurde.

Jugendfeuerwehr: Die Jugendfeuerwehr zählt derzeit insgesamt 32 Mitglieder, davon acht Mädchen. Laut Dinah Schmidt wurden 40 Übungen angesetzt – von der technischen Hilfeleistung bis zum Brandeinsatz. Außerdem ging es zum Schlittschuhlaufen, Skifahren, ins Schwimmbad, zur Altpapiersammlung oder auch zu verschiedenen Themenabenden. Der Berufsfeuerwehrtag mit vorbereiteten Einsätzen sei ein Höhepunkt gewesen.