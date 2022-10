Das Team des Laichinger Tafelladens, der zwischenzeitlich in neue Räume am Marktplatz 8 gezogen ist, schreibt: „Herzlichen Dank für die Sach- und Geldspenden, die wir in den letzten Monaten erhalten haben. Ein besonderer Dank gilt auch all den Kirchengemeinden und Kinderhäusern der Laichinger Alb, welche uns auch in diesem Jahr ihre Erntegaben für die Weitergabe an bedürftige Menschen überlassen haben.“