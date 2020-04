Tafelladen in Laichingen öffnet und bittet um Mithilfe

Dina Linden, eine der Leiterinnen des Tafelladens in Laichingen, hat gute Nachrichten: „Wir dürfen ab dem 28. April den Tafelladen wieder aufmachen“, teilt sie mit. Der Second-hand-Bereich bleibe vorerst allerdings noch geschlossen.

Eine weitere Änderung gibt es bei den Öffnungszeiten. Dina Linden vermeldet: „Wir ändern vorübergehend unsere Öffnungszeiten. Diese werden in der Krise jetzt von 14 bis 18 Uhr sein.“ Stellvertretend für das Tafelladen-Team Laichingen richtet Dina Linden aus, dass sich auf ein Wiedersehen schon jetzt gefreut wird.

Grundausstattung wird benötigt

Der Tafelladen in Laichingen bittet darüber hinaus um Unterstützung. „Da wir am letzten Öffnungstag der Tafel die meisten Lebensmittel an unsere Kunden verschenkt haben, ist unser Tafelladen nun leer“, erklärt Dina Linden und ergänzt: „Wir benötigen eine gewisse Grundausstattung an haltbaren Lebensmitteln.“ Deswegen werde jetzt um Spenden wie Konserven, Obst und Gemüse, Kaffee, Tee, Milch, Essig und Öl gebeten.

Benötigt würden für die Kunden auch Schutzmasken, damit entsprechende Vorsichtsmaßnahmen beim Tafelbesuch gewährleistet seien. Diese Spenden können am Donnerstag, 23. April, und am Samstag, 25. April, jeweils von 17 bis 19 abgegeben werden – kontaktlos. Vor dem Tafelladen werden Bänke mit grünen Kisten bereitstehen. „Ihr Tafelladen-Team bedankt sich im Voraus für Ihre Mithilfe“, so Dina Linden.