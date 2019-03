Tafelladen-Aktion endet – Laichinger Edeka-Kunden schon sehr spendabel

Am Freitagvormittag waren es schon 210 Tüten, die Kunden des Laichinger Edeka-Marktes gekauft hatten; die Tüten, in denen sich haltbare Lebensmittel wie Salz, Nudeln, Püree oder Zucker befinden, gehen im Anschluss als Spende an den Laichinger Tafelladen.

Zum wiederholten Mal beteiligt sich Edeka an der Aktion (links Maik Hasebrink, der stellvertretende Filialleiter), die von Edeka Südwest ins Leben gerufen wurde. Karin Berweck (Mitte, Leiterin des Tafelladens) und Dina Linden (Stellvertreterin) freuen sich sehr über die bislang gute Resonanz und bedanken sich bei den spendablen Kunden. Fünf Euro kostet eine Tüte, die man am Kassenbereich findet und dann einfach mit aufs Band zu seinen eigenen Einkäufen legen kann.

Edeka Südwest gibt noch zusätzlich Geld: 30 000 Euro werden an die Tafelläden ausgeschüttet. Seit 14 Tagen läuft die Aktion, und sie endet am Samstag, 23. März. Hasebrink, Berweck und Linden hoffen, in diesem Jahr den Rekord aus dem vergangenen Jahr zu knacken. Damals waren es weit über 200 Tüten. Was angesichts der bereits gespendeten Tüten durchaus machbar erscheint.

Im Laichinger Tafelladen werden die Lebensmittel aus den Tüten genommen und an die Kunden verlauft; zu einem Drittel des Preises.