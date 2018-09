Tabellenspitze rückt weiter zusammen

Die Spitzengruppe der Fußball-Kreisliga A Alb ist am siebten Spieltag am Sonntag wieder näher zusammengerückt: Während der SV Westerheim gegen den FV Asch/Sonderbuch nicht über ein 0:0 hinaus kam, gab es für Heroldstatt, den TSV Blaubeuren und den TSV Bermaringen die nächsten Dreier. Beim 4:0-Sieg des SC Heroldstatt gegen den SV Scharenstetten markierte Alexander Seiffert einen Viererpack.

SV Westerheim - FV Asch/Sonderbuch 0:0. Dem SVW gelang es nicht, mit einem Treffer die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken. Asch verteidigte mit einer Sechserkette als Burgmauer und ließ kaum Chancen zu. Auch nach dem Wechsel schaute der Gast den Hausherren beim hin- und herschieben des Spielballes in aller Ruhe zu, hatte ab der 80. Minute aber Glück, weil Westerheim einige gute Chancen nicht nutzen konnte. Reserven: 2:1.

SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Oberelchingen 1:4 (1:2). Zunächst merkte man der SGM das Fehlen einiger Stammkräfte nicht an, die durch Achim Pokorny in Führung ging (18.). Erst zum Ende der ersten Halbzeit schlichen sich einige Fehler ein, die der SVO gekonnt für sich ausnutzen konnte. Yannick Gnann (29.) und Patrick Ness (38.) drehten das Spiel. Der Knackpunkt der Partie folgte eine Minute nach dem Halbzeitwechsel, als Adrian Herciu einen Zwei-Tore-Abstand für Oberelchingen herausschoss (46.). Die SGM wechselte nun alles Offensive ein, was sie zu bieten hatte, musste aber anstatt selbst zu treffen, in der 81. Minute noch das 1:4 durch Daniel Schneider hinnehmen (81.).

SV Scharenstetten - SC Heroldstatt 1:4 (0:3). Heroldstatt überraschte mit einem defensiven Auftreten, erwischte die Hausherren damit aber im Mark und glänzte mit mustergültigem Konterspiel. Alexander Seiffert nahm die Scharenstetter Hintermannschaft im Alleingang auseinander und zauberte in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick aufs Parkett (4./29./34.). Seine Leistung krönte er mit seinem vierten Treffer in der 74. Minute. Für Scharenstetten gab es durch Selami Zehiroglu zumindest noch den 1:4-Ehrentreffer (84.). Reserven: 0:4.

TSV Blaubeuren - TSV Altheim/Alb 6:1 (2:1). Ein Lapsus seines Torhüters brachte Blaubeuren zunächst in Schwierigkeiten, als Altheims Mike Schnierer (2.) einen Aussetzer des Keepers zum 0:1 verwertete. Nach kurzer Zeit des Schockmoments ging es dann aber nur noch in Richtung Altheimer Gehäuse. Ein Doppelpack von Simon Schuon (30./39.) zeigte die Kräfteverhältnisse. Nach dem Wechsel schoss Blaubeuren den Gast ab: Josef Gauss (51./80.) und Giovanni Baumann (58./79.) trafen. Reserven: 3:1.

TSV Westerstetten - TSV Bernstadt 3:0 (2:0). 1:0 Dominik Schädler (16.), 2:0 Michael Weber (37.), 3:0 Nico Schlegel (52.). Reserven: 4:1.

TSV Bermaringen - FC Neenstetten 5:1 (3:0). 1:0 Ruben Riek (10.), 2:0 Alexander Peter (35.), 3:0 Dennis Maichel (43.), 4:0 Niklas Andraschek (66.), 5:0 Nikolaj Klassin (77.), 5:1 Semih Ses (86.). Reserven: 5:1.

SV Hörvelsingen - TSV Seißen 6:0 (2:0). 1:0 Alexander Huber (31.), 2:0 Dominik Krais (41.), 3:0, 4:0 Goran Jovanovic (48./49.), 5:0 Nikolai Tappert (87.), 6:0 Pafara Gomez (90.). Reserven: 1:2.

SF Rammingen - TSV Albeck 1:0 (0:0). 1:0 Benjamin Adrian (56.). Reserven: 1:0.