Türkspor Neu-Ulm ist zurück in der Erfolgsspur

In der Bezirksliga Donau/Iller hat Türkspor Neu-Ulm in die Erfolgsspur zurückgefunden. Allerdings kassierte der Titelaspirant auch beim 3:2 in Erbach zwei Gegentreffer und unterstrich den Fortbestand seiner Defensivprobleme. Tabellenführer SSG Ulm 99 kam in Dornstadt zu einem späten 3:0-Sieg und liegt weiter einen Punkt vor den Türken. Der SV Tiefenbach feierte durch das 3:1 gegen den SV Asselfingen den ersten Sieg im neuen Jahr und sicherte so den dritten Rang. Der TSV Obenhausen ist nach dem 1:1 in Langenau und 13 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz wohl aus dem Gröbsten raus.

SC Staig – FC Blaubeuren 0:1 (0:0). Staig wehrte sich lange tapfer gegen die spielerische Übermacht aus Blaubeuren. Nicu Boldea gelang mit einem Sonntagsschuss aber doch noch der Treffer zum letztendlich verdienten Sieg (88.).

SV Tiefenbach – SV Asselfingen 3:1 (1:0). In der lange ausgeglichen Partie war Tiefenbach konsequenter und daher am Ende auch der verdiente Sieger. Simon Zweifel (28.) und Elias Wekemann (53./Handelfmeter) brachten die Hausherren in Front. Asselfingens Vincenzo Giusto hatte vor dem Elfer absichtlich handgespielt und daher die Rote Karte gesehen. Asselfingen kam in der 85. Minute durch Gabriel Friedrich trotzdem noch einmal heran. Ole Hansen stellte aber postwendend den alten Abstand her (86.).

SC Türkgücü Ulm – SV Beuren 3:1 (1:0). Türkgücü hatte die Partie im Griff, blieb aber zu verspielt. So traf vor dem Wechsel nur Ugur Kiral (32.). Nach dem 2:0 durch Anil Dikmen (49.) nahmen die Südländer den Fuß vom Gas. Beuren kam auf und durch Andre Gaiser zum Anschluss (79.). Kiral entschied die Partie in der Nachspielzeit.

SV Lonsee – SV Jungingen 2:1 (2:0). Peter Scheel (6.) und Fritz Wieland (12.) trafen mit ihrem Blitzstart die Gäste aus Jungingen ins Mark. Es dauerte eine Weile, bis sich die Gäste erholten. Dann aber kamen sie zu einem klaren Übergewicht und hatten bei zwei Alutreffern Pech. Florian Ufschlags Anschluss kam zu spät (79.).

SF Dornstadt – SSG Ulm 99 0:3 (0:0). Dornstadt verkaufte sich eine Stunde lang teuer. Dann brachte Björn Haußer den Klassenprimus auf die Siegerstraße (67.). In der Schlussphase ließ beim Gastgeber die Konzentration nach. Miguel Malheiro (87.) und Jonathan Bölstler (92.) bestraften das.

TSV Langenau – TSV Obenhausen 1:1 (0:0). Langenau ließ zunächst viele Chancen liegen. Samuel Bosch traf erst in der 59. Minute zur Führung. Das stark ersatzgeschwächte Obenhausen präsentierte sich aber gut und kam in der 86. Minute durch Dominik Larisch zum verdienten Ausgleich.

TSV Erbach – Türkspor Neu-Ulm 2:3 (1:2). Marc Baumeister brachte Erbach in Front (5.) und Tolga Apul glich aus (7.). Gjentijan Haxhijaj (23.) schoss den Favoriten in Führung, die Ilir Tupella in der 58. Minute weiter ausbaute. Gegen Ende machte Erbach Dampf und stellte den vermeintlich übermächtigen Gegner vor Probleme. Mehr als der Anschluss durch Christoph Barth (79.) gelang aber nicht.

FC Burlafingen - SV Thalfingen 1:2 (1:2). Thalfingen stand trotz seines optischen Übergewichts relativ tief und bot so keinen Raum für schnelle Gegenstöße. Julian Mayer brachte Thalfingen sogar in Führung (25.). Nachdem Daniel Glöggler in der 32. Minute staubtrocken auf 0:2 gestellt hatte, schien die Messe gelesen. Doch Rafal Czerwinski hatte mit seinem satten Schuss aus 22 Metern postwendend die passende Antwort parat (33.).Nach dem Seitenwechsel hatte Burlafingen optische Vorteile. Zunächst landete ein Freistoß von Rafal Czerwinski am Pfosten (53.). In der 85. Minute vergab Marcin Czerwinski die große Chance auf den Ausgleich und jagte einen Elfer über die Latte