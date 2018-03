SZ verlost Karten: Meryl Streep spielt Zeitungsverlegerin

Im Gloria Kino Center in Geislingen wird ab Donnerstag, 22. März, der Film „Die Verlegerin“ gezeigt. Beim Streifen handelt es sich laut Mitteilung um ein Historiendrama von Steven Spielberg mit Meryl Streep und Tom Hanks über die Veröffentlichung der skandalösen Pentagon-Papiere im Jahr 1971. Die SZ verlost am Donnerstag, 22. März, um 10.30 Uhr zwei Mal zwei Freikarten für die Vorstellung am Samstag, 24. März, um 20.15 Uhr im Geislinger Kino. Einfach unter der Telefonnummer 07333 / 965720 anrufen.

Zum Inhalt: 1971 steht mit Katharine „Kay“ Graham (Meryl Streep) eine Frau an der Spitze des Verlags, der die renommierte „Washington Post“ herausbringt. Als erste weibliche Zeitungsverlegerin der USA hat Kay ohnehin keinen leichten Stand, außerdem steht die Zeitung kurz vor dem Börsengang – brisant wird es, als Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) über einen gigantischen Vertuschungsskandal im Weißen Haus berichten will, in den allein vier US-Präsidenten verwickelt sind. In einem laut Mitteilung nervenzerreißenden Kampf für die Pressefreiheit riskieren Kay und Ben ihre Karrieren und die Zukunft der Zeitung – ihr mächtigster Gegner ist die US-Regierung.

Die Veröffentlichung der geheimen „Pentagon-Papiere“ zähle neben der Watergate-Affäre zu den größten Politskandalen der USA. Dieser dramatische Tatsachenbericht über den ersten „Leak“ der Pressegeschichte, an dessen Veröffentlichung die mutige Verlegerin Kay Graham maßgeblich beteiligt war, wird jetzt von Steven Spielberg erstmals für die Leinwand aufgearbeitet.

Für Spielberg und Star Tom Hanks ist „Die Verlegerin“ der fünfte gemeinsame Film – mit Ikone Meryl Streep arbeiten beide zum ersten Mal zusammen. Mit sechs Golden-Globe-Nominierungen wurde der Film in den Kategorien Bester Film - Drama, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin - Drama, Bester Hauptdarsteller - Drama, Bestes Drehbuch und Beste Filmmusik berücksichtigt.