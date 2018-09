SZ-Redaktion öffnet ihre Türen: „Schauen Sie uns über die Schulter“

Am Sonntag zeigen die Laichinger Händler, was in ihnen steckt. Es ist angerichtet: Der verkaufsoffene Sonntag kann kommen. Auch wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „Schwäbischen Zeitung“ am Laichinger Marktplatz, freuen uns auf diesen Tag. Auch wir öffnen unsere Türen und würden uns freuen, Sie in unseren – neu renovierten – Räumen begrüßen zu dürfen.

Sie können nicht nur der Redaktion über die Schulter schauen beim Zeitungsmachen, sondern auch mit uns anstoßen. Bei einem Suchspiel können Sie Tickets gewinnen und Inhaber der AboKarte erhalten ein Überraschungsgeschenk. Auch wer uns noch nicht kennt, ist herzlich eingeladen. Wir würden uns freuen, Sie von unserem umfassenden Informationsangebot, print wie digital, überzeugen zu können. Auch die Mediennutzer von morgen sind willkommen. Kinder dürfen Stofftaschen bemalen, sie können sich schminken lassen. Ganz Mutigen winkt ein Glitzertattoo. Wir freuen uns auf Sonntag, viele Grüße!

Ihr Johannes Rauneker