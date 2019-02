SZ-Aktionstag zum „Wohlfühlen“ – Das ist geboten

Die Tage zwischen dem Beginn des neuen Jahres und Fasching nutzt die „Schwäbische Zeitung“ Laichingen, um erstmals den Aktionstag „Wohlfühlen im Winter“ zu starten, mit vielen Partnern. Am Sonntag, 10. Februar, sind von 14 bis 17 Uhr alle Leser herzlich in den Bürgersaal des Alten Rathauses eingeladen.

Verschiedene Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema: Wohlfühlen. Die Liste der Teilnehmer ist breit gefächert und verspricht einen abwechslungsreichen Nachmittag. So berichten Heilpraktiker von ihren Behandlungsmethoden, Dienstleister treten in Aktion und Händler stellen Produkte aus. Der Nachmittag soll ganz im Sinne des Austausches und Gespräches stehen, die Kunden werden umfangreich beraten und informiert.

„Lassen Sie sich inspirieren“

„Mit unserem Aktionstag wollen wir eine neue Aktion ausprobieren. Im Alten Rathaus sollen Jung und Alt zusammenkommen und sich über Dienstleister und Händler informieren, die sie zuvor vielleicht noch nicht kannten“ erzählt Vera Epple, Verlagsleiterin der „Schwäbischen Zeitung“ Laichingen und verantwortlich für den Aktionstag. „Die erste Resonanz unsere Kunden ist durchweg positiv. Freuen Sie sich auf einen interessanten Nachmittag und lassen Sie sich inspirieren und überraschen“, ergänzt Madleen Baumeister aus dem Organisations-Team: „Wir freuen uns auf ihr Kommen.“

Eintritt natürlich frei

Auch die „Schwäbische Zeitung“ selbst hat einige spannende Aktionen vorbereitet. Ferner locken die Aussteller mit Vorträgen, in denen sie ihr Fachgebiet den Zuhörern vorstellen und neue Impulse setzen. Als besonderes Highlight dürfen sich die kleinen, aber auch die großen Besucher auf eine Märchenerzählerin freuen. Sie nimmt ihre Zuhörer an der Hand und entführt sie in spannende Erzählwelten.

Die „Schwäbische Zeitung“ Laichingen und die teilnehmenden Händler und Dienstleister freuen sich auf alle Interessierten. Der Eintritt zum Aktionstag ist frei.