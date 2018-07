SZ öffnet interessante Türen – Seien Sie dabei!

Spannende Einsichten verspricht auch in diesem Jahr wieder die Sommerferien-Aktion der „Schwäbischen Zeitung“ Laichingen. In diesem Jahr sind 14 Partnerbetriebe oder Einrichtungen im Boot. In den kommenden Wochen öffnen wir Lesern die Türen hinter die Kulissen interessanter Betriebe der Region. Und das kostenlos. Sie müssen sich lediglich anmelden (siehe Kasten).

Sommerferienzeit ist auf der Laichinger Alb Türöffner-Zeit. 14 Firmen oder Einrichtungen machen heuer mit und geben Lesern exklusiv und kostenlos Einblicke hinter ihre Kulissen, die man ansonsten das Jahr über nicht, oder eher schwer bekommen kann.

Ein Dauerbrenner und deshalb in diesem Jahr wieder im Programm ist der Besuch der Baustelle der Bahn auf der Alb. Ansonsten sind wieder neue Partner dabei. Und das nicht nur in und um Laichingen, sondern auch in Ulm und natürlich auch wieder im Kreis Reutlingen. Die Mischung macht’s: Vom erfrischenden Besuch in der Brauerei Gold Ochsen über einen Blick hinein bei der Sicherheitsfirma Reif bis hin zu Fenster Kneer ist in diesem Jahr die Auswahl wieder groß. Einige der Termine sind bereits ausgebucht, bei anderen wiederum gibt es für Interessierte noch ein freies Plätzchen.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß!

Theater ist Schwerstarbeit

Weit über die Stadtgrenzen Ulms hinaus bekannt ist die renommierte Bühne des Theaters Ulm. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, spielen sich nicht nur Dramen ab, sondern auch Musicals (Foto), experimentelle Shows und mehr. Doch was ist es, was den Theaterbetrieb im Innersten zusammenhält? 20 SZ-Leser bekommen am Donnerstag, 6. September, eine exklusive Führung hinter die Kulissen. Was hat es mit der Technik auf sich? Wo werden die Schauspieler geschminkt und vor allem: Wie bekämpfen sie ihr Lampenfieber? Die Führung startet um 14 Uhr und geht bis zweieinhalb Stunden, Treffpunkt am Theater in Ulm.

Das passiert, wenn’s im Tunnel brennt

Auch der Landkreis macht mit bei unserer Türöffner-Aktion: Er öffnet das Tunnelbetriebs-Gebäude bei Blaubeuren. 15 SZ-Leser erfahren, wie ein Tunnel gesteuert wird und was im Notfall passiert. Und wann? Am Mittwoch, 1. August, um 14 Uhr. Eine Schutzkleidung ist nicht erforderlich. Treffpunkt beim Parkplatz gegenüber des Tunnel-Betriebsgebäudes. Die Zufahrt ist von der B492 möglich. Im Kreuzungsbereich befindet sich eine Ampel, um zu Fuß zum Betriebsgebäude zu gelangen.

Handwerk trifft Industrie

Der fantasievoll mit Graffiti gestaltete Siloturm der Firma Mühlich in der Laichinger Heinrich-Kahn-Straße ist vielen bekannt. Doch was verbirgt sich hinter der Firma? Was wird hier produziert? Das können 20 SZ-Leser am Donnerstag, 2. August, erfahren. Gerade für Schüler und Azubis interessant. Denn bei der Mühlich GmbH & Co. KG gehen Unikate in Serie: ob Wandbau für Messestände oder aufwändige Design-Elemente und Möbel. Mühlich produziert individuelle Bauteile, damit sich Aussteller erfolgreich präsentieren können. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem großen Parkplatz der Firma.

Hier bekommen Sie den Durchblick

Die Westerheimer Firma Kneer – Südfenster ist bekannt und geschätzt für ihre hochwertigen Fenster. Zwölf Leser bekommen am Dienstag, 7. August, bei einer Betriebsführung den Durchblick. Beginn ist um 10 Uhr. Moderne und sichere Fenster, die auch noch gut aussehen, sind hochkomplex. Kneer weiß, worauf es ankommt. Die Führung dauert rund zwei Stunden. Treffpunkt in der Horst-Kneer-Straße 1.

Millionen für sauberes Wasser

Ohne Kläranlagen wäre der Alltag, so wie wir ihn kennen, kaum denkbar. Die Stadt Laichingen hat in den vergangenen Jahren Millionen von Euro in ihre Kläranlage gesteckt, unter anderem wurde eine neue Klärstufe eingebaut. Das beeindruckende und technisch-komplexe Ergebnis können zehn SZ-Leser am Mittwoch, 29. August, ab 14 Uhr bei einer Führung bestaunen.

Wie Sie sich schützen

Täglich kommt es zu ungebetenen Besuchern in Wohnungen, Häusern und Firmen – auch auf der Laichinger Alb. Zum Schaden kommt oft noch die Gewissheit hinzu, das Eigentum unzureichend geschützt zu haben. Doch das muss nicht sein. Die Heroldstatter Firma Reif berät Kunden auf der gesamten Laichinger Alb und darüber hinaus bei Einbruchschutz, Brandmeldetechnik und mehr. Am Mittwoch, 22. August, bekommen zehn SZ-Leser um 10 Uhr eine Führung hinter die Kulissen der renommierten Sicherheitsfirma.

Der Saft gibt Kraft

Nicht nur der Politiker Cem Özdemir (rechts) findet Säfte der Firma Burkhardt lecker. Die Produkte aus Machtolsheim finden in der gesamten, nahen und fernen, Region Anklang. Worauf Chef Dieter Burkhardt (links) bei der Produktion und beim Einkauf Wert legt, erfahren am Dienstag, 14. August, 25 SZ-Leser. Die Führung beginnt um 10 Uhr. Treffpunkt am Betriebsgebäude in Machtolsheim.