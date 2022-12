System schützt Greifvögel vor Kollisionen mit Rotoren

Im Rahmen des Bauvorhabens „Windpark Laichingen“ plant die wpd Windpark Laichingen GmbH & Co. KG nördlich Laichingen zwei Windenergieanlagen zu errichten und diese Ende 2023 in Betrieb zu nehmen.

Das Vorhaben befindet sich im Vorranggebiet „Laichingen-Weidstetten“, in welchem gemäß der fünften Teilfortschreibung der Regionalplanung des Regionalverbandes Donau-Iller der Bau und die Nutzung von Windkraftwerken zulässig ist. Da sich in der Umgebung des geplanten Standortes der Anlagen allerdings drei Rotmilan-Brutstätten befinden, werden die beiden Windkraftanlagen mit einer neuartigen technischen Schutzmaßnahme ausgestattet, um eine Kollision der Vögel mit den Rotoren zu verhindern.

„Die Interessen des Artenschutzes mit dem dringenden Ausbau erneuerbarer Energien in Einklang zu bringen, ist nicht immer ganz einfach. Ein hohes Aufkommen geschützter Vogelarten wie des Rotmilans bedeutet oft das Aus für Windkraftprojekte. Die aktuelle Energiekrise zeigt uns aber, wie wichtig es ist, den Ausbau der Windkraft und damit die Energiewende massiv voranzutreiben. Wir im Alb-Donau-Kreis wollen unseren Beitrag dazu leisten und sind offen für innovative Lösungsansätze. Über zwei neue Windkraftanlagen, die erstmals in einem Waldgebiet stehen, erproben wir ein vielversprechendes intelligentes System, das Greifvögel wirkungsvoll vor Kollisionen mit den Rotorblättern schützt. Damit betreten wir Neuland. Sollte sich das System bewähren, hätte das landesweite Bedeutung und könnte den Windkraftausbau deutlich voranbringen“, sagte Landrat Heiner Scheffold zur Übergabe einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für zwei neue Windenergieanlagen in Laichingen.

Ohne diese Maßnahme wäre der Bau dieser Anlagen, die sich in einem Waldgebiet befinden, an artenschutzrechtlichen Vorgaben gescheitert. Scheffold weiter: „Dies ist leider häufig der Fall. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer Faktoren, die solch zukunftsweisende Energieprojekte oft verhindern – beispielsweise militärische Belange oder rechtliche Rahmenbedingungen. Um nicht in naher Zukunft in ein gravierendes Stromversorgungsproblem hineinzulaufen, müssen wir als Kreis den Ausbau erneuerbarer Energien offensiv vorantreiben. Wo wir die Möglichkeiten dazu haben, tun wir das auch.“

Bei der erwähnten Maßnahme handelt sich dabei um automatisiertes Kamerasystem mit dem Namen IdentiFlight. Um die Greifvögel zuverlässig zu erkennen und Kollisionen zu vermeiden, nutzt das System zwei Kameraeinheiten, die ineinandergreifen und jeweils aus acht kreisförmig angeordneten Weitwinkelkameras bestehen, welche den Luftraum mit einer Reichweite von circa 750 Metern permanent überwachen. Erkennt IdentiFlight die Annäherung eines Rotmilans und die Gefahr einer Kollision, schaltet es die jeweilige Windenergieanlage ab. Sobald der Greifvogel einen bestimmten Abstand zu der Anlage erreicht hat, geht sie wieder in Betrieb.

Intelligente technische Abschaltsysteme dieser Art sind erst seit kurzem auf dem deutschen Markt verfügbar und stellen nach der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes vom Juli 2022 einen zentralen Baustein im Katalog von möglichen Schutzmaßnahmen für kollisionsgefährdete Vögel dar. Die Leistungsfähigkeit von IdentiFlight wurde bereits in einer dreijährigen Studie in Nord- und Ostdeutschland erprobt. Über Leuchtturmprojekte wie die beiden Windenergieanlagen in Laichingen soll nun die Funktionalität und Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Landschaftsstrukturen unter Beweis gestellt werden.

„Für eine nachhaltige Zukunft sind der Artenschutz und der Ausbau erneuerbarer Energien gleichermaßen von hoher Bedeutung. Wenn sich IdentiFlight bewährt, eröffnet das weitere Möglichkeiten für den Windkraftausbau, von denen wir gesamtgesellschaftlich profitieren werden. Dadurch können wir uns weiter aus der Abhängigkeit von fossilen Energien lösen und einen wichtigen Beitrag zu unserer regionalen Versorgungssicherheit leisten“, so Scheffold.