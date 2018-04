SV Westerheim spielt Altheim an die Wand

Mit einer überzeugenden Vorstellung und einem 6:1 hat der SV Westerheim den TSV Altheim/Alb in der Fußball-Kreisliga A Alb nach Hause geschickt. Siegreich war auch der SC Heroldstatt mit einem 3:1-Erfolg in Asch. Stagnation herrscht dagegen beim TSV Berghülen, der beim Spitzenreiter aus Dornstadt mit 0:5 unterlag. Im Fußball-Bezirkspokal zog der FC Blaubeuren durch einen 4:0-Sieg in Ingstetten ins Pokalhalbfinale ein.

Fußball-Kreisliga A Alb

SV Westerheim - TSV Altheim/Alb 6:1 (3:1). Rund eine halbe Stunde lang konnte der Gast mithalten. Dementsprechend war der Ausgleichstreffer durch Oechsle (9.), nach der Westerheimer Führung durch Christian Schulz, nicht unverdient. Dann wurden die Gastgeber, angeführt von Mittelfeldduo Lukas Fähndrich und Stephan Sonnentag, immer stärker. Beide sorgten jeweils mit einem Treffer (38./44.) auch für eindeutige Verhältnisse. Nach dem Wechsel ergab sich Altheim seinem Schicksal, auch weil Westerheim spielerisch brillierte. Ein Eigentor (59.), Tobias Ströhle (77.) und Thomas Schulz (81.) erhöhten noch auf 6:1.

FV Asch/Sonderbuch - SC Heroldstatt 1:3 (1:3). Der SC Heroldstatt kam mit diesem Erfolg endlich wieder zu zwei Dreiern in Serie. In Asch war es aber bis zum Schluss ein harter Kampf. Die nennenswerten Aktionen waren schon vor der Pause aufgebraucht, allen voran in der Startphase konnte von einem Abtasten nicht die Rede sein. Nach rund 30 Minuten traf Flo Schmeißer zum 0:1 (1:1), keine zwei Zeigerumdrehungen später glich Jäger für Asch aus. Nach kurzen Momenten des Verschnaufens legte der SCH vor der Pause nochmals richtig los. Dennis Schmid (11.) und Alexander Seiffert (33.) stellten auf 1:3. Nach dem Wechsel setzte Asch alles auf eine Karte, was dem SCH Konterchancen eröffnete. Am Ende blieb es trotz vieler Strafraumaktionen beim 1:3.

SF Dornstadt - TSV Berghülen 5:0 (3:0). Der TSV Berghülen musste bereits nach sieben Minuten einem Rückstand durch einen Treffer von Celik hinterherrennen und danach natürlich etwas offensiver auftreten. Dornstadt blieb aber stets die Ruhe in Person und nutzte seine Chancen konsequent aus. Wasner (39.), Frey (41.), Noherr (53.) und abermals Celik (85.) sorgten für einen vielleicht etwas zu hohen Heimsieg.

TSV Bermaringen - TSV Seißen 1:0 (1:0). 1:0 A. Peter (30.).

SV Hörvelsingen - SV Oberelchingen 4:3 (1:1). 1:0 Krais (10.), 1:1 Mannes (17.), 2:1 Gomez (51.), 2:2 Schneider (52.), 3:2 Gomez (54.), 3:3 Gnann (65.), 4:3 Edrissa (85.).

Fußball-Bezirkspokal

SGM Ingstetten/Schießen - FC Blaubeuren 0:4 (0:3). Ohne wirklich große Probleme überstand der FC Blaubeuren die Viertelfinalhürde im Bezirkspokal. Der A-Ligist kämpfte zwar verbissen, doch zwei Unachtsamkeiten entschieden die Partie bereits vor der Pause. Diese nutzte Pawel Lukasnik (43./45+1) zu den Treffern zum 0:2 und 0:3. Bereits in der vierten Minute hatte Nicu Boldea den FC mit 1:0 in Führung geschossen. Nach dem Wechsel konnten es die Blaubeurer langsamer angehen lassen. Marcin Czerwinski erhöhte dennoch schnell auf 0:4 (58.), womit die Partie endgültig entschieden war. Im Halbfinale trifft der FC Blaubeuren am 17. Mai (18 Uhr) auswärts auf den Kreisliga A-Ligisten TSV Obenhausen. Im zweiten Halbfinalspiel kommt es zum Bezirksligaduell zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem Team von Türkgücü Ulm.