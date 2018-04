SV Westerheim schießt aus allen Lagen

Aufatmen beim SV Westerheim in der Fußball-Kreisliga A Alb: Beim 1:0 gegen den SC Heroldstatt hat er nicht nur drei Zähler gewonnen, sondern auch neues Selbstvertrauen. Der TSV Berghülen kämpft immer erfolgreicher gegen den Abstieg. Am Donnerstag siegte er mit 2:1 gegen den TSV Westerstetten. Die SGM Machtolsheim/Merklingen I deklassierte den SV Hörvelsingen mit 5:0.

SV Westerheim - SC Heroldstatt 1:0 (0:0). Der SVW hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, einen wirklichen Zug zum Heroldstatter Tor konnte aber auch er sich nicht erarbeiten. Nach dem Wechsel begann das große Tontaubenschießen der Hausherren. Aus allen Lagen feuerte der SV Westerheim Warnschüsse in Richtung SCH-Gehäuse ab. Aufs Tor kam am Ende nur ein Ball und der saß: Stephan Sonnentag traf in der 75. Minute zum entscheidenden Treffer.

TSV Berghülen - TSV Westerstetten 2:1 (1:0). Die Berghüler ließen den Gast in aller Ruhe kommen, die Festung der Hausherren war aber zunächst nie in Gefahr. Im Gegensatz dazu gab es immer wieder gefährliche Berghüler Konter, aus denen das 1:0 durch Manuel Romolo (15.) und das 2:0 durch Ben Kücherer (54.) resultierten. Den Westerstetter Genickbruch hatte dann erneut Romolo auf dem Fuß, der in der 58. Minute jedoch mit einem Foulelfmeter am Westerstetter Schlussmann scheiterte (58.). Anstatt der Entscheidung begann das große Zittern, erst recht, als Schädler zum 2:1 einnetzte (65.). Berghülen verteidigte aber bis zum Schlusspfiff mit Bravour und kann mit diesem Dreier weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

SGM Machtolsheim/Merklingen I - SV Hörvelsingen 5:0 (1:0). Die erste Hälfte gestalte die SGM gnädig mit dem Gast. Mit dem 1:0 hatte sich aber auf jeden Fall Stürmer Hakan Babaoglu schon mal warm gemacht. Nach dem Wechsel schaltete die Spielgemeinschaft auf Sperrfeuer um. Achim Pocorny (56.), Babaoglu (67./76.) und Robin Riek (88.) erhöhten auf 5:0.

TSV Albeck - TSV Altheim/Alb 4:1 (3:0). 1:0 Kayikci (36.), 2:0 Souroukaneny (43.), 3:0 Eigentor (45.), 3:1 Staiger (47.), 4:1 Bojarski (90.).

SF Rammingen - TSV Seißen 5:1 (2:0). 1:0, 2:0 Rutsch (14./22.), 2:1 C. Rösch (53.), 3:1, 4:1 Rutsch (56./69.), 5:1 Simonidis (83.).

TSV Bermaringen - FV Asch/Sonderbuch 1:1 (0:0). 0:1 Ott (71.), 1:1 Costa Oliveira (78.).

SV Oberelchingen - SF Dornstadt 1:2 (1:1). 0:1 Frey (1.), 1:1 Kurz (40.), 1:2 Noherr (79.).

Fußball-Bezirksliga

FC Blaubeuren - SV Jungingen 3:1 (1:1). 1:0 Gjentijan Haxhijaj (34.), 1:1 Lauren Schmidt (44.), 2:1 Rafal Czerwinski (50.), 3:1 Tomasz Strzelec (78.).

SSG Ulm - FC Burlafingen 5:1 (2:0). 1:0 Denis Dedic (15. Minute), 2:0 Björn Haußer (33.), 3:0 Manuel Slave (50.), 4:0 Simon Müller (58.), 5:0 Steffen Reichl (70.) sowie 5:1 Daniel Krumm (78.).