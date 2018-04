SV Westerheim muss nachziehen

Nach dem Sieg des TSV Blaubeuren gegen Bernstadt muss der SV Westerheim in der Fußball-Kreisliga A Alb im Nachholspieltag am Donnerstag (18.30 Uhr) nachziehen: Zu Gast ist der TSV Altheim/Alb. Der SC Heroldstatt fährt zum FV Asch/Sonderbuch, der TSV Berghülen bei einer fast unlösbaren Aufgabe nach Dornstadt. Die SGM Machtolsheim/Merklingen I und der TSV Blaubeuren sind am Donnerstag spielfrei.

Drei Punkte und auch vor dem Tor endlich überzeugt hat der SC Heroldstatt beim 5:0-Sieg in Berghülen. Die endlich verwerteten Torchancen dürften auch für Trainer Igor Cakan für sorgenfreie Nächte sorgen. Nun ist es für den SCH an der Zeit, endlich eine Siegesserie zu starten. Zu Gast ist der FV Asch/Sonderbuch, der sich in den vergangenen Wochen vom vorletzten auf den zwölften Tabellenrang verbessert hat.

Mit dem 3:1 in Rammingen kam der SV Westerheim nicht nur zum zweiten Sieg in Folge, sondern zeigte wieder mal in mehreren Spielen in Folge gewisse spielerische Dominanz. Nun haben die Westerheimer eine weitere Pflichtaufgabe vor sich, wenn der TSV Altheim/Alb zu Gast ist. Mit vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen sind die Altheimer auf den vorletzten Rang zurückgerutscht und stehen in Westerheim in der absoluten Außenseiterrolle.

Berghülen muss zum Primus

„Lieber einmal ein 0:5, als fünfmal ein 0:1“, lautete die optimistische Devise von Berghülens Pressewart Timo Nübling nach der Klatsche gegen den SC Heroldstatt. Im Grunde hat Nübling damit recht, wäre da nicht die nächste Paarung für die Berghüler: Am Donnerstag müssen sie zu niemand anderem als zu den Sportfreunden aus Dornstadt reisen, die mit fünf Siegen in Folge schon kurz vor der vorzeitigen Meisterschaft der Kreisliga A Alb stehen.

Bereits am Dienstag kam der TSV Blaubeuren in einem Nachholspiel zu einem ungefährdeten 5:1-Erfolg gegen den TSV Bernstadt. Vor allem die Rückkehr eines Torjägers beflügelte den TSV

TSV Blaubeuren – TSV Bernstadt 5:1 (2:0). Mit Topstürmer Erdem Aksoy wieder an Bord lief die Tormaschinerie des TSV Blaubeuren wieder rund. Gegen erschreckend schwache Gäste trafen Aksoy (27.) und Florian Dick (44.) schon vor der Pause. Nach dem Wechsel ging es weiterhin in Richtung Bernstadter Tor. Giovani Baumen (47./56.) und Lars Schönhofer (67.) besiegelten schnell das Schicksal des Gastes. In der 83. Minute traf Alexander Eckle noch zum 5:1.