SV Westerheim muss jetzt liefern

Nach der Auftaktniederlage in Hörvelsingen muss der SV Westerheim in der Fußball-Kreisliga A Alb schnell wieder in Form finden. Im Heimspiel gegen Westerstetten will er seinen ersten Rang verteidigen. Der SC Heroldstatt und der TSV Blaubeuren kämpfen nach ihren abgesagten Spielen in der vergangenen Woche um die ersten Punkte im Jahr 2019. Die SGM Machtolsheim/Merklingen fährt nach Neenstetten.

„Wir sind natürlich enttäuscht. So haben wir uns das nicht vorgestellt“, sagt Westerheims Abteilungsleiter Jochen Doll nach der überraschenden 1:2-Auftaktpleite in Hörvelsingen. „Wir haben in der Vorbereitung einiges anders gemacht, als in der Vergangenheit und mehr Mittel investiert, da wir oft in der Rückrunde eingebrochen sind“, erklärt Doll. „Selbst in den Vorbereitungsspielen waren wir nahezu komplett. Am Ende müssen wir uns aber eingestehen, dass es keine unverdiente Niederlage war.“ Jetzt muss der SV Westerheim schnell die Hebel umlegen, damit der Drei-Punkte-Vorsprung auf Bermaringen gehalten werden kann. Am Sonntag (15 Uhr) ist der TSV Westerstetten zu Gast.

Nur wenige Sekunden fehlten der SGM Machtolsheim/Merklingen letzten Sonntag zum optimalen Start ins neue Jahr. In der Nachspielzeit kassierte sie gegen den TSV Westerstetten jedoch das entscheidende Tor zum 1:1. „Da ist man natürlich nicht zufrieden, der Dreier hätte uns weitergeholfen“, sagt Pressewart Jochen Kraiß. „Vor allem deshalb, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben.“ Nun soll es beim FC Neenstetten mit dem ersten Dreier klappen.

Noch nicht ins Geschehen eingreifen konnte der SC Heroldstatt nach der abgesagten Partie beim SV Oberelchingen. Zumindest konnten sich die SCHler eine Woche länger mit regulären Bedingungen auf dem Trainingsplatz abgeben und hoffen, nun noch besser vorbereitet zu sein auf das erste Pflichtspiel. Dafür kommt es am Sonntag besonders dicke. Zu Gast ist der Tabellenzweite TSV Bermaringen.

Das gleiche Schicksal erwischte den TSV Blaubeuren, dessen Derby gegen den FV Asch/Sonderbuch abgesagt werden musste. Trotz dieser Tatsache behielten die Blaubeurer ihren fünften Tabellenrang und können am Sonntag sogar Platz drei angreifen. Auf diesem steht derzeit der TSV Bernstadt, der die Blaubeurer am Sonntag in Empfang nimmt.