SV Westerheim fährt zum SV Oberelchingen

Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Alb hat der SV Westerheim in Oberelchingen nochmals eine Hürde zu nehmen, bevor in der kommenden Woche das Schlagerspiel gegen Tabellenführer TSV Bermaringen ansteht. Mit breiter Brust kann auch die SGM Machtolsheim/Merklingen den TSV Altheim/Alb empfangen. Der SC Heroldstatt freut sich auf das Heimspiel gegen den TSV Seißen, während der TSV Blaubeuren in Scharenstetten nur auf Besserung hoffen kann.

Die Partie des SV Westerheim gegen den FC Neenstetten hätte in der vergangenen Woche auch in die Hose gehen können, nachdem Lukas Fähndrich nach wenigen Minuten die Rote Karte sah. „Das kann auch ganz anders ausgehen, aber wir hatten schon davor einige gute Chancen und haben danach einfach weitergemacht“, sagt Abteilungsleiter Jochen Doll. „Auch nach der Pause darf ich dem Team ein Kompliment machen. Es hat keine Ermüdungserscheinungen gegeben“, sagt Doll nach dem 3:0-Sieg. Am Sonntag wäre es in Oberelchingen sehr von Vorteil, die Partie in voller Stärke zu Ende zu spielen. Mit einem weiteren Dreier wäre der SVW für das Gipfeltreffen gegen den TSV Bermaringen gut gerüstet.

Einen mehr als wichtigen Sieg hat die SGM Machtolsheim/Merklingen am Sonntag gegen den SV Scharenstetten gefeiert. „Endlich haben wir zu null gespielt und sind hinten wirklich gut gestanden. Das war schon lange nicht mehr so“, sagt Stürmer und Pressewart Jochen Kraiß. „Wir haben zwar wieder die eine oder andere Chance liegen lassen, aber am Ende war der Sieg hochverdient“, fügt Kraiß hinzu. Viel Wert hat der Erfolg aber nur, wenn am Sonntag gegen den TSV Altheim/Alb der nächste Dreier folgt. Die Altheimer haben nur drei Punkte mehr als die SGM auf dem Konto, was aber gleichzeitig auch sechs bessere Plätze in der Tabelle bedeutet.

Auf einer ganz anderen Strecke fährt dagegen der TSV Blaubeuren. Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den TSV Bermaringen enttäuschte der TSV am vergangenen Sonntag beim 0:1 gegen die SF Rammingen. „Wenn man eine Spitzenmannschaft sein will, muss man natürlich ganz anders auftreten. Das war nichts“, sagt Pressewart Joachim Flinspach. „Natürlich hatten wir wieder genug Chancen. Aber irgendwie stehen die Spieler unter Druck. Die Mannschaft braucht jetzt wieder ein Erfolgserlebnis“, sagt Flinspach. Am Sonntag geht es zum Aufsteiger SV Scharenstetten.

Etwas ärgern kann und muss sich der SC Heroldstatt nach dem 2:2-Remis in Bernstadt. Über 60 Minuten lang präsentierte sich der SCH wie eine Spitzenmannschaft, konnte den Bernstadtern aber nicht den endgültigen K.O. versetzen. So kam wie es kommen musste und die Partie endete mit einem 2:2-Unentschieden. Der Punkt reichte aber, um den dritten Rang zu verteidigen. Nun soll es gegen den TSV Seißen wieder die nächsten drei Zähler regnen.